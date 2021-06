Nyt kontorfællesskab i butikscenter: Lejere kan selv afgøre størrelse

STØVRING:Grangårdscentret i Støvring har den senere tid gennemgået en større ombygning og renovering af lokalerne på første og anden sal, så der nu er etableret sammenlagt 900 kvm. erhvervslokaler i centret.

Som medejer af Grangårdscentret oplyser bygmester René Thomasbjerg, at de to etager nu skal være ramme for et stort kontorfællesskab.

- Her vil virksomheder nu have mulighed for at leje sig ind i moderne kontorfaciliteter, hvad enten det drejer sig om eget kontor eller et skrivebord i et fælleskontor. Der er også indrettet to køkkener samt toiletfaciliteter, som vil være til rådighed for de fremtidige lejere i kontorfællesskabet. Allerede 1. juli flytter den første lejer ind i et 12 kvm. stort kontor, men reelt kan lejerne selv bestemme hvor mange kvadratmeter de ønsker til deres rådighed ved eksempelvis at leje flere lokaler ved siden af hinanden, påpeger René Thomasbjerg.

Corona forsinker renovering

René Thomasbjerg og hans firma LPS Byg A/S i Suldrup samt tidligere købmand i Støvring Olav Djernes og hans søn Brian Djernes købte i maj 2017 i fællesskab store dele af Grangårdscentret.

Grangårdscentret. Foto: Martin Damgård

Grangårdscentret i Støvring Grangårdscentret på Grangårdsvej i Støvring er opført i 1977. I bygningen ejer Slagter Carlsen, Advokaterne Mikkelsen og Støvring Tandlægerne selv deres erhvervslokaler. René Thomasbjerg fra Suldrup og Olav og Brian Djernes fra Skørping ejer via aktieselskabet Grangårdscentret A/S i forholdet 50 og 50 procent kælderlokaler, syv butikslejemål i stueetagen, alle lejemål på første sal ud mod Grangårdsvej samt alle lejemål på 2. sal ud mod både Grangårdsvej mod syd og den modsatte side mod nord. I alt ejer aktieselskabet Grangårdscentret A/S i fællesskab 2905 kvm. i Grangårdscentret i Støvring Olav og Brian Djernes ejer via deres anpartsselskab Djernes Super ApS Kiwi butikken på 900 kvm. med tilhørende lager på 400 kvm. VIS MERE

Hans byggefirma har stået for ombygningen og moderniseringen af Grangårdscentret, der blev indledt i efteråret 2019 med blandt andet en omfattende delvis renovering og modernisering af centrets facader og udendørs fællesarealer.

- Dengang havde verden ikke hørt om Corona, men vi var ikke langt inde i renoveringsprojektet, før Danmark lukkede ned. For os betød det, at vi valgte at sætte projektet delvist på standby. Erhvervslivet havde jo ikke brug for nye lokaler, og alle skulle pludselig arbejde hjemmefra, pointerer René Thomasbjerg og tilføjer:

- Nu lysner det imidlertid på alle punkter, og kontorfolkene forlader skrivebordene derhjemme for at genoptage de savnede sociale relationer og få mere tilfredsstillende arbejdsforhold end hvad mange hjem tillader. Det danner nu grundlag for at vi har færdiggjort og nu åbner vores kontorfællesskab.

Åbent hus i centret

For at gøre reklame for det nye kontorfællesskab arrangerer ejerne af Grangårdscentret 10. juni om eftermiddagen åbent hus, hvor interesserede virksomheder og erhvervsfolk vil blive præsenteret for planerne med centret og opleve de mange muligheder, der er for lokaler og erhvervsaktiviteter.

- Vi har nemlig i stueplan i øjeblikket også tre ledige butikslokaler. I øvrigt fortsætter vi snart med at renovere og modernisere Grangårdscentret. Det betyder blandt andet at vandskuringen af de røde mursten i facaden mod nord fortsætter, så hele centret kommer til at fremstå i en lys hvid farve som i øjeblikket ud mod Grangårdsvej. Den nuværende glasoverdækning mellem de to bygningsfløje fjernes, så centret dermed kommer til at fremstå mere moderne og bliver mere lyst og venligt at opholde sig i, forklarer René Thomasbjerg.

Som led i den igangværende modernisering af Grangårdscentret skal glasoverdækningen mellem de to bygningsfløje helt fjernes for at skabe mere lys i butiksarkaden i stueplan. Foto: Martin Damgård

På nuværende tidspunkt rummer Grangårdscentret Støvring eSport, fodklinik, dyrlæge, tandlæge, advokatkontor, frisør, pizzaria samt Slagter Carlsen.