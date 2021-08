Flygtede til Danmark for seks år siden: Nu har mand og kone åbnet to butikker

STØVRING:Det er ikke mange år siden, at 35-årige Anwar og 29-årige Nour Majed Almnaizel gik på sprogskole for at lære dansk. Et helt nyt sprog samt en masse forvirrende love og regler.

Omvæltningen fra Daraa i Syrien til Støvring i Danmark har ikke været nem for ægteparret, men det har ikke stoppet dem fra at tænke kreativt.

Tilbage i 2020 fik Anwar Majed Almnaizel en idé. Han ville gerne åbne en butik, hvor planen var at reparere og sælge tilbehør til smartphones og tablets. Det var nemlig noget, som Støvrings butikker på daværende tidspunkt ikke kunne tilbyde.

- Støvring har næsten alle butikker. Men der var ikke en butik, der reparerede telefoner, så folk skulle køre til Aalborg for at få det ordnet. Derfor ville jeg gerne åbne en her, siger Anwar Majed Almnaizel.

Interessen for at åbne en butik til smartphones og tablets kom også fra hans tidligere erfaring med teknologi.

Anwar Majed Almnaizel kan reparere alle slags telefoner og tablets.

- Jeg var i en butik i Damaskus, hvor jeg arbejdede med telefoner i cirka et år. Jeg reparerede gamle telefoner, for eksempel Nokia, men nu har jeg også lært at reparere smartphones, siger Anwar Majed Almnaizel.

Men om Støvrings befolkning faktisk ønskede sådan en butik, vidste han ikke. Han gik derfor på Facebook og skrev et opslag.

- Vi fandt ud af, at menneskerne i Støvring gerne ville have butikkerne, fordi vi skrev i en Facebook-side i Støvring. Der skrev jeg, at jeg gerne ville åbne sådan en butik, og der kom mange kommentarer og likes, forklarer Anwar Majed Almnaizel.

Fra Anwar Majed Almnaizels idé til selve åbningen af "Zone Phone", som butikken hedder, gik der ikke mange måneder. Den 6. oktober 2020 havde butikken sin første åbningsdag.

<strong id="strong-a8dffc4e7e73e29b085d191a08ef674a">Startede forfra</strong>