Første sommer i mange år uden operatoner i bakkerne

REBILD:For første gang siden 2002 vil der den anden søndag i august ikke lyde dejlige operatoner på Operapladsen i Rebild.

- Forbuddet mod større arrangementer til og med august betyder, at vi med stor beklagelse må aflyse i år, konstaterer en ærgerlig Søren Steen Nielsen på vegne af ”Opera i Rebild”.

Årets tema skulle ellers netop have været ”Magt og afmagt”.

Nu ender det desværre med afmagt til overflod - og ikke ret megen magt til at påvirke omstændighederne.

Planen er nu at gennemføre 2020-programmet med samme besætning af solister i 2021, og arrangørerne har i den forbindelse mødt stor forståelse og samarbejdsvilje fra solister, andre medvirkende og centrale samarbejdspartnere som Aalborg Symfoniorkester og Den Jyske Opera samt Rebild Kommune, Spar Nord Fonden m. fl.

- Allerede nu kan vi eksempelvis love, at Preben Kristensen igen er på scenen som konferencier søndag 8. august 2021, annoncerer Søren Steen Nielsen.

Spar Nord Fonden har på forhånd tilkendegivet, at fonden også støtter Opera i Rebild i 2021.

- Spar Nord Fondens fokus er at være medspiller på projekter, som udskydes (kort eller lang tid), holder pause til næste år eller vinkles på en måde, der giver mening for et levende og aktivt Danmark, siger fondsdirektør Steffen Nørgaard.

- Og der er efterhånden rigtig mange justerede aftaler, nye datoer og i de fleste tilfælde – som hos Opera i Rebild – nyt årstal på den lange liste over initiativer, som skulle have fornøjet et hav af mennesker i 2020.

- Den gode vinkel er, at vi og masser af oplevelses- og kulturhungrende mennesker kan se frem til et travlt 2021, bemærker Steffen Nørgaard.

Alle, som havde købt billet eller operapakker til Opera i Rebild 2020, er blevet kontaktet direkte med tilbud om at kunne bruge billetten næste år - eller få udgiften refunderet.