Fokus på børn og unge på Rebildhus

REBILD: Emner som normering, pædagogers rolle i folkeskolen, vuggestuepladser, kommunal og privat dagpleje, videreuddannelse af ansatte og ledere i de kommunale institutioner og et eventuelt byggeri af en ny skole i Støvring var nogle af de emner, der blev debatteret på vælgermødet på Rebildhus onsdag aften med BUPL Nordjylland som arrangør.

Omkring 65 var mødt frem til valgmødet, primært kommunalt ansatte pædagoger, der gerne ville høre lokalpolitikernes budskaber og løfter på mange af de områder, der vedrører deres daglige arbejde rundt i institutionerne og folkeskolerne.

Hver repræsentant for de 11 opstillede partier og lister til kommunalvalget 21. november i Rebild Kommune fik hver 5 minutter til at fremlægge deres budskaber inklusiv visioner for fremtiden for børn og unge i Rebild Kommune, og efter en kaffepause var der en times spørgetid inden valgmødet efter to en halv time som planlagt sluttede omkring klokken 21.