Forældre i kraftigt opråb: - Vores børn skal ikke indgå i dårlige eksperimenter

SKØRPING:For mange børn på for lidt plads, et alt for højt støjniveau, og for få muligheder for at trække sig tilbage til en rolig krog. For få toiletter, ingen køkkenfaciliteter og begrænset adgang til at bruge legepladsen lige udenfor.

Og børn, der som resultat af de pressede rammer græder ved afleveringen og afreagerer hjemme ved forældrene sidst på dagen.

Så barsk er den kritik, en stor flok bekymrede forældre i Skørping nu retter mod "den kommunale hovsa-løsning", byrådspolitikerne vedtog i efteråret: At løse pladsproblemerne i Skørpings tre børnehaver ved at flytte de ældste børn ind i to lokaler på Skørping Skole tre måneder tidligere end normalt.

Allerede dengang var protesterne mange og højlydte, og utilfredsheden er ikke blevet mindre hos forældrene, efter de nu i tre måneder har været vidner til, hvad hovsa-løsningen har gjort ved deres børns trivsel.

Det fortæller Julie Mackenhauer, der har en datter i den 40 børn store førskole-gruppe i indskolingshuset på Skørping Skole.

- Hun plejede at elske at blive afleveret i børnehave, faktisk fløj hun nærmest ind og var i gang med at lege, før overtøjet var hængt op. Nu står jeg med et grædende barn, når jeg skal aflevere om morgenen, og derhjemme kan vi mærke, at hun fysisk er blevet mere voldsom, og at hun er overstimuleret og utroligt træt, når hun kommer hjem, siger Julie Mackenhauer.

Propfyldte børnehaver Skørping har tre børnehaver, der er normeret til 140 børn. De må i perioder have 15 procent over normeringen - svarende til 161 børn.

1. januar rammer man dette loft, og frem mod marts vil der være 179 børn. Fra april letter presset, når de ældste børnehavebørn flytter i førskoletilbud på Skørping Skole.

Problemet vender tilbage i vinteren 2023-24.

Et flertal i Rebild Byråd vedtog 17. november at løse problemet ved at indrette en midlertidig børnehave i to lokaler på Skørping Skole, hvor der skal være plads til 39 børn.

Forældrebestyrelsen for Dagtilbud Skørping vil hellere lave en midlertidig børnehave i det tidligere privathospital i Skørping.

Rebild Kommune har i flere år været klar over det kommende pres på børnehaverne i Skørping. Derfor har byrådet bevilget penge til en ny daginstitution, men planlægningen er forsinket, og børnehaven kan næppe åbne før om nogle år. VIS MERE

- Vi ved, at pædagogerne gør alt, hvad de kan for at indrette rummene så optimalt som muligt, og at de prøver at dele børnene op og lave parallellege. Men ingenting hjælper rigtigt, fordi alting skal foregå i ét stort rum, og det rammer børnene på deres trivsel, siger Julie Mackenhauer.

Derfor har hun samlet mange tilsvarende oplevelser fra børn, der har svært ved at navigere i de to store lokaler, der skal rumme mange forskellige funktioner, og udgivet dem dels på hjemmesiden www.klemtebørn.dk og på Instagram-profilen med samme navn som del af en kampagne på vegne af hele byen.

I sidste uge mødtes et stort antal bekymrede forældre for at diskutere alternativer til skolelokalerne og for at mobilisere frivillige kræfter til endnu et forsøg på at råbe kommunalpolitikerne op. Siden er der blevet indsamlet 15.000 kroner til avisannoncer, ligesom der er blevet designet og trykt flyers, som nu er delt ud over hele byen.

Over hele Skørping kan man lige nu støde på flyers for kampagnen Klemte Børn, der med hjemmeside, debatindlæg og Instagram-konto vil gøre opmærksom på problemerne med at flytte børnehavebørn for tidligt ind i skolen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vores forældrebestyrelse har længe gjort et stærkt og tålmodigt stykke arbejde i dialog med politikerne for at få ændret det her. Men vi tror som forældre bare ikke på, at den fremgangsmåde dur længere. Så nu forsøger vi noget andet, siger Julie Mackenhauer.

Fuldstændig grotesk

Hun bliver bakket op af Sara Frederiksen og Maria Nielsen Bach, der begge er mødre til børnehavebørn, som allerede til efteråret kan komme til at indgå i samme løsning på pladsproblemerne - og her vil børn, som endnu ikke er fyldt fem år, også blive flyttet ind på Skørping Skole, hvis det står til politikerne.

- Det er fuldstændig grotesk, at man ikke har større respekt for børns trivsel, men bare bruger dem i sådan et eksperiment, som det her jo er. Vi får hele tiden at vide, at børnene jo alligevel skal flyttes ind på skolen før eller siden, men for børnene er det bare utroligt vigtigt, at det skifte ikke kommer for tidligt. Det kan være voldsomt for dem at skulle forholde sig til så store børn, når de ikke selv er ældre, siger Maria Nielsen Bach.

- Vores børn skal ikke indgå i dårlige eksperimenter, så der skal gøres noget nu, tilføjer hun.

De tre kvinder ved godt, at det er for sent at gøre noget for børnene i førskolegruppen på Skørping Skole nu, men udsigten til, at et nyt hold børn kan blive ramt til efteråret, har fået forældrene op af stolene.

- Det er et emne blandt nærmest samtlige forældre i Skørping, og vi er enige om, at det ikke er en løsning, der skal gentages. Vi frygter, at vores børn får så dårlig en start på skolelivet, at det vil forfølge dem resten af deres skolegang, siger Sara Frederiksen.

- Invester nu rigtigt

Spørger man de tre bekymrede mødre, er der en oplagt løsning, som byrådspolitikerne på det kraftigste opfordres til at vende igen: Nemlig at opsætte en midlertidig pavillon på en tom kommunal grund i Rebild, som reelt kan gøre det ud for en ekstra børnehave i området, indtil en ny permanent én af slagsen kan stå klar i Skørping om et par år.

- Det er virkelig vores ønskescenarie i den her situation, hvor politikerne for det første ikke har reageret, selv om de i flere år har kunnet se befolkningstallet stige i kommunen generelt og i Skørping i særdeleshed, og hvor de så siden ikke har villet lytte til vores forslag, men har truffet en udelukkende økonomisk beslutning, siger Julie Mackenhauer.

Julie Mackenhauer, som er mor til en pige i førskolegruppen på Skørping Skole, mærker konsekvenserne af politikernes beslutning på sin datters trivsel. Derfor arbejder hun nu for, at "hovsa-løsningen" ikke skal gentages til efteråret. Foto: Kim Dahl Hansen

Den løsning præsenterede både forældrebestyrelsen og dagtilbuddene også i efteråret, men den blev nedstemt på grund af økonomien.

- Det vil måske være en dyrere løsning, og vi er med på, at velfærdsstaten er i krise - men er det virkelig på det her område, vi vil spare, spørger Sara Frederiksen.

Samtidig har det rystet forældrene at se, at der er blevet brugt næsten 300.000 kroner på at brandsikre gangarealet ved de to lokaler i indskolingshuset med døre og en skillevæg - men at den brandsikring nu pr. 1. april skal pilles ned igen, fordi kravene er nogle andre, nu hvor børnene skal overgå til førskole, inden den så kan blive sat op igen til efteråret.

- Det skriger jo til himmelen, at man bruger penge på den måde, men ikke vil bruge dem på en mere holdbar løsning, siger Maria Nielsen Bach.

Maria Nielsen Bach er ikke i tvivl - hvis hendes datter til efteråret skal igennem samme mølle med at blive flyttet tidligt ind i lokaler på Skørping Skole, som flere andre børn er igennem lige nu, melder hun hende ud af børnehaven. Foto: Kim Dahl Hansen

- Kender godt kritikken

At børnene er ramt på trivslen i de midlertidige lokaler på Skørping Skole, er ikke noget Anna Oosterhof (V), formand for Børne- og Familieudvalget i Rebild Kommune er bekendt med.

- Jeg ved godt, at kritikken af den her løsning findes, men jeg har ikke indtryk af, at børnene ikke trives. Det har vi i hvert fald ikke fået konkrete meldinger eller henvendelser om. Men vi evaluerer løbende på løsningen her, og vi har det også med på næste møde i Børne- og Familieudvalget, siger Anna Oosterhof til Nordjyske.

- For nuværende har vi ikke andre muligheder for at løse pladsproblemet i børnehaverne. Byggeriet af en ny børnehave er blevet forsinket af flere omgange, og det er derfor, vi står i den her situation nu. Løsningen på Skørping Skole er måske ikke den, forældrene helst havde set, men det er gode, godkendte lokaler i en tidssvarende bygning og med dygtige pædagoger, og hvis der var mistrivsel, ville vi reagere på det, uddyber hun.

Om det er den samme løsning, Rebild Kommune vil ty til i efteråret, når børnehaverne igen når over maks-kapacitet, er ikke givet.

- Jeg kan ikke sige noget om efteråret endnu, for vi har ikke noget klart svar parat allerede. Men vi ved, at der er udfordringer i Skørping på det her område, og både vores administration og forvaltning holder øje med udviklingen, siger Anna Oosterhof, der derfor heller ikke kan udtale sig om muligheden for en pavillon-løsning på den tomme grund i Rebild.