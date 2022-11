Forældre overvejer hjemmeskole som nødløsning

RAVNKILDE:Da Ravnkilde Skole i oktober fik sin dødsdom, var det med kort varsel inden eksekvering. Skolen lukker til sommer, og det forhindrer reelt byens forældre i at starte en friskole.

- Vi fik kun otte måneders varsel, og da byrådet vedtog lukningen, var fristen for at anmelde en ny friskole til næste skoleår overskredet. Vi har søgt om dispensation i Undervisningsministeriet, men har fået afslag, siger Morten Høj Jensen fra Ravnkilde.

Han er med i styregruppen, som kæmper foren skole i landsbyen. Han konstaterer, at det kan blive meget vanskelig at samle den nødvendige opbakning til en friskole, som først kan åbne om halvandet år. Det betyder nemlig, at børnene får to skoleskift på et år.

Styregruppen har derfor atter anmodet Rebild Kommune om at udsætte skolelukningen til sommeren 2024.

Borgere i Ravnkilde forsøgte med protester at lægge pres på byrådet for at redde landsbyens skole. Foto: Bente Poder

Morten Høj Jensen fortæller, at forældregruppen i Ravnkilde arbejder med en slags nødløsning, hvor man laver fælles hjemmeskole i et år, mens friskolen falder på plads.

- Men det vil være en undervisning uden nogen form for tilskud og slet ikke som en friskole. Jeg tror ikke, forældrene vil købe ind på det tilbud, hvor deres børn bliver prøveklud, siger Morten Høj Jensen.

Han bemærker, at en kommune normalt ikke lovligt kan lukke en folkeskole med blot otte måneders varsel. Men reglen gælder ikke Ravnkilde Skole, fordi den har status som en afdeling under Haverslev-Ravnkilde Skole.

Ravnkilde Skole har pt. 38 elever.

Vil overtage skolebygning

Mens forældre i Ravnkilde kæmper for, at skolens puls banker et år længere, undersøger en arbejdsgruppe, hvordan en ny friskole kan blive til virkelighed.

- Det er klart, at økonomien skal være på plads. Vi er gode til at samle penge ind i Ravnkilde, men det er utopi at tro, at vi kan skaffe så mange penge på otte måneder, siger Morten Høj Jensen.

Hvis en friskole realiseres, forestiller han sig, at den kan overtage Ravnkilde Skoles bygninger.

- Den løsning fik man i Hellum, da byrådet lukkede folkeskolen, og forældrene åbnede en friskole. Jeg forestiller mig ikke, at vi bliver dårligere stillet end i Hellum, siger han.

En sag for byrådet

Spørgsmålet om at udsætte lukningen af Ravnkilde Skole har været drøftet i børne- og familieudvalget. Det blev bragt på banen af Lars Hørsman fra Den Sociale Fællesliste på vegne af hans egen partiliste og Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

"Vi foreslår, at beslutningen om at lukke Ravnkilde skole udsættes til tidligst 1. august 2024 med det formål at give borgerne i Ravnkilde en håndsrækning, så de får en mulighed for at danne en friskole indenfor de gældende regler," lød forslaget.

Det blev afvist af et flertal i udvalget bestående af Anna Oosterhof (V), Birgitte Wilsted Simonsen (K) og Pia Elberg (RV).

Mindretallet med Lars Hørsman og Peter Hansen (S) stemte for. De krævede sagen forelagt byrådet, som drøfter emnet torsdag.