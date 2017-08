Forældre vil også af med øverste ledelse

TERNDRUP: Gruppen af utilfredse forældre på Terndrup Skole kræver fortsat udskiftning af skolens øverste ledelse.

Det skriver "Forældregruppen for Bevarelse af Terndrup Skole" i en kort pressemeddelelse.

Gruppen har tirsdag aften holdt møde efter at have erfaret, at viceskolelederen er blevet forflyttet.

"Vi har dog i hele forløbet klart udtrykt vores mistillid til ledelsen. At vicelederen er væk fra skolen, ændrer ikke vores dybe mistillid til ledelsen. Og kravet er derfor fortsat udskiftning af den øverste ledelse på Terndrup Skole", skriver forældrene.

Forvaltningen i Rebild Kommune oplyste tirsdag i et åbent brev til skolens forældre, at viceskoleleder Kirsten Uldbjerg Bach har valgt at forlade sin stilling oven på de seneste ugers heftige kritik af skolens ledelse.