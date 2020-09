Forebyggelse mod corona: Børneinstitution lukker ned

TERNDRUP:Coronavirussen er sigende i det nordjyske. I Terndrup har Huset i Skoven valgt at lukke ned, da størstedelen af personalet i løbet af weekenden har ondt i halsen og hoster.

Institutionen vil ikke risikere, at personalet kan smitte børnene med corona, hvis det skulle vise sig, at de bærer virussen.

- Alle er sendt til test for at sikre os, at der ikke bryder noget ud. Det kan jo sagtens bare være almindelig influenza, men vi er bare nødt til at sikre os, siger leder for Huset i Skoven, Hanne Marko Christensen.

Syv ud af ni af det personale, der passer børnene, har symptomer på sygdom. De to raske fra personalet kan ikke passe børnene alene, hvorfor institutionen har valgt at lukke ned.

Råd fra sundhedsmyndighederne

En medarbejder gik hjem fredag med sygdom. I løbet af weekenden har flere fået ondt i halsen og hostetilfælde. Det har altså gjort, at institutionen er lukket ned.

- Vi har ringet til coronalinjen, og samlet set har en læge vurderet, at alt personale burde testes. Det var vi heldigvis i gang med, siger Hanne Marko Christensen.

Ingen af medarbejderne har fået svar fra deres coronatest, men institutionen håber på, at svarene kommer ind i løbet af mandag.

- Vi håber selvfølgelig på, at svarene kommer ind i løbet af i dag. Hvis alle er negative, så kan vi lukke op igen tirsdag, siger Hanne Marko Christensen.

Forældrene til børnene i institutionen fik søndag besked om, at der var lukket mandag, da bestyrelsen for institutionen ikke kunne forsvare at holde åbent. Hvis børnene har symptomer anbefaler bestyrelsen, at de skal testes.