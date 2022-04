Formand er lettet:- Utrolig glade for, at politikerne har lyttet

- Vi er utrolig glade for, at politikerne har lyttet ikke kun til os i Idrætscenteret og foreningerne, men også til hele byen.

Ordene kommer fra Ole Faaborg, som er bestyrelsesformand for Skørping Idrætscenter. Formanden kunne torsdag aften ånde lettet op, da byrådet i Rebild Kommune valgte at skrotte den foreslåede placering af en børnehave over for hallen i Skørping.

Den foreslåede placering ville ifølge foreningen have forhindret virkeliggørelsen af Aktiv Center Rold Skov, som er en udvidelse af hallen i Skørping, som Skørping Idrætscenter har arbejdet på at realisere siden 2019.

På tegningen ses de udvidelser af hallen, som Skørping Idrætscenter arbejder på. Illustration: Spektrum Arkitekter

Inden byrådsmødet torsdag 28. april havde Skørping Idrætscenter sammen med otte andre lokale foreninger sendt et samlet opråb til byrådet, og Ole Faaborg har da også mærket den lokale modstand mod den foreslåede placering.

- Vi holdt det her borgermøde, hvor der var meget stærk modstand i hele byen over den placering, og det er vi virkelig glade for, at politikerne har taget til efterretning, lyder det fra formanden.

Beslutningen om, hvor børnehaven skal placeres, er sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget. Det blev på torsdagens byrådsmøde besluttet, at man vil udelukke hele idrætsområdet omkring hallen, som blandt andet inkluderer en række fodboldbaner.

Fortsat tillid til politikerne

Efter torsdagens byrådsmøde ser Ole Faaborg nu fremad.

- Det, det drejer sig om for os nu, er jo at hjælpe kommunen og byen med at finde et nyt sted til det her børnehus. Vi ønsker dialogen, og det har vi gjort hele tiden, fortæller Ole Faaborg.

Aktiv Center Rold Skov er en udvidelsen af Skørping Idrætscenter, som blev bygget i 1974. Foto: Torben Hansen

Formanden understreger, at han fortsat har tillid til politikerne.

- Selvom det har været et lidt kedeligt forløb, så har de jo lyttet nu, og de har lyttet til byen, og så synes jeg sådan set bare, at man skal komme videre. Vi har brug for at have et godt samarbejde med kommunen, lyder det fra Ole Faaborg.

Det næste skridt for Skørping Idrætscenter er, at foreningen skal i gang med at finde finansiering til Aktiv Center Rold Skov.

- Nu kan vores planer fortsætte ufortrødent med haludvidelse og aktivitetsstrøg og padelbaner, afslutter Ole Faaborg.