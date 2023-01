Kendt forfatter indvier Nordjyllands nye koldkrigsmuseum

REBILD:For offentligheden bliver der langt om længe adgang til koldkrigsmuseet Regan Vest 13. februar - men festlighederne begynder allerede et par dage før, når der fredag 10. februar er officiel indvielse af museet.

Og her skal ingen ringere end den anerkendte journalist og forfatter Leif Davidsen stå for snoreklipningen.

Som Moskva-korrespondent for DR i 1980’erne var han om nogen et af datidens danske ansigter på den kolde krig, og på dagen vil han blandt andet sætte Regan Vest ind i en demokratisk kontekst. Bunkeren var reelt det danske demokratis sidste bastion i tilfælde af en tredje verdenskrig, og blev den indtaget af fjenden, faldt Danmark.

Det scenarie blev heldigvis aldrig til virkeligheden, og i stedet er den atomsikre bunker i udkanten af Rold Skov blevet et af de største museumsprojekter i Danmark i disse år. Dens historie som sidste samlingspunkt for regering og regent er væsentlig at fortælle, og interessen for at komme en tur ned i de hidtil hemmeligholdte korridorer er allerede overvældende: 22.000 billetter er solgt inden åbningen.

Det 5.500 kvadratmeter store bunkeranlæg blev i al hemmelighed opført i årene 1963-1968. Det var en del af beredskabet frem til 2012 og blev fredet i 2014.

Indvielsen 10. februar er af pladshensyn kun for inviterede gæster. Til gengæld forventer Nordjyske Museer, som skal drive koldkrigsmuseet i Regan Vest, at der bliver run på fra mandag, når der bliver åbent for offentligheden.

Derfor lyder opfordringen, at alle, der gerne vil besøge museet, sørger for at købe billet i forvejen online, da det ikke er muligt at købe billet ved selve museet.

Forventningen er, at mellem 50.000 og 60.000 gæster årligt vil lægge vejen forbi Regan Vest, og det glæder borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth, der allerede ser området ved Rebild Bakker som et stort aktiv for turisme i kommunen.

Med åbningen af Regan Vest får vi derfor to markante turistattraktioner af international kaliber i samme område. Regan Vest er et helt unikt museum i verdensklasse, der er med til at fortælle den vigtige historie om den kolde krig på en så autentisk og nærværende måde, som det næsten kan lade sig gøre. Jeg tør godt som borgmester love, at hele Rebild Kommune glæder sig til, at Regan Vest lukker dørene op for offentligheden, siger Jesper Greth.