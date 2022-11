Frivillige droppede byens julelys - og så stak det helt af

ØSTER HORNUM: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes da, vi plejer at kunne snakke sammen i byen. Så den her shitstorm er kommet bag på mig.

Ordene kommer fra 61-årige Thomas Hvid Kristensen, som i 20 år frivilligt har vedligeholdt, opsat og nedtaget Øster Hornums julelys.

Men ikke i år. I år havde han og hans kone, Lene Kristensen, som er tidligere formand for byens borgerforening, besluttet, at de mange stjerner med lys omkring skulle stå over.

- Det handler ikke om de høje elpriser. For os er det signalværdien i det. Jeg synes ikke, vi kan være bekendt at futte strøm af på julelys, når vi står midt i en energikrise, så derfor tog vi beslutningen, når vi samtidig vidste, at man ville gøre det samme i Støvring. Men jeg havde da aldrig forestillet mig, at det skulle udvikle sig sådan, siger Thomas Hvid Kristensen.

For dén beslutning kunne langt fra alle 1000 indbyggere i Øster Hornum bakke op om, viste det sig.

I facebookgruppen "Øster Hornums opslagstavle", som tæller 1400 medlemmer, begyndte debatten søndag formiddag, da en bruger i et opslag spurgte til, hvor julebelysningen blev af. Og da Thomas Kristensens kone i en kommentar forklarede, hvorfor byens lygtepæle stod uden julelys, begyndte en ophedet debat.

På den ene side stod de borgere, som bakkede op om beslutningen på grund af energikrisen - og på den anden stod modstanderne, som ikke mente, at Øster Hornum skulle stå tilbage for andre byer og se nærmest mørklagt ud i december.

Og over alt andet stod det store spørgsmål: Hvorfor var beslutningen blevet taget uden at orientere borgerforeningen, og uden at det blev meldt ud til resten af byen?

- Min kone var grædefærdig. Så jeg sagde, at jeg nok skulle tage den på mine skuldre, og at hun måtte lægge mit navn og nummer ud, så kritikerne kunne kontakte mig, hvis de havde spørgsmål eller ville skælde ud. Men jeg har ikke hørt fra en eneste af dem, siger Thomas Hvid Kristensen.

Han har boet i Øster Hornum siden 1985, kender en god del af byens indbyggere og har troligt stået for julelysene i 20 år. Og han er mildest talt rystet over balladen.

- Sådan set i bakspejlet skulle vi måske have orienteret lidt mere om beslutningen og have inddraget borgerforeningen. Det tænkte vi bare ikke lige over, fordi vi har ordnet julelysene mere eller mindre alene de seneste år, siger Thomas Hvid Kristensen.

Indkaldt til møde

Debatten kom i løbet af søndag aften så vidt, at den nye formand for borgerforeningen, Charlotte Eilbark, nu har indkaldt til ekstraordinært møde om julebelysningen på torsdag.

- Jeg er mega ærgerlig over den her debat, især fordi den har ramt nogle frivillige, som i mange år har lagt så meget arbejde i at gøre noget godt for Øster Hornum. Men jeg tror, misforståelsen er opstået, fordi Lene Kristensen indtil for nylig var formand for borgerforeningen, og hun har måske været vant til at kunne tage sådan nogle beslutninger selv, siger Charlotte Eilbak til Nordjyske.

Hun tør ikke sige noget om, hvorvidt julelysene kommer op i år eller ej.

- Nu tager vi dialogen med alle de involverede på torsdag, og så må vi se. Personligt er jeg stort julemenneske, og jeg vil elske at få julelysene op, men det skal ske på det rigtige beslutningsgrundlag, siger hun.

Ikke pille ved julen

Spørger man Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi på Aalborg Universitet, er den heftige debat i Øster Hornum langt fra enestående. Samme konflikt udspiller sig nemlig i alle hjørner af Danmark i år, fortæller han.

Og det kan der være flere forklaringer på. En af dem kan være lokalt forankrede - at der simpelthen er splid i lokalsamfundet i forvejen. Men en anden handler om danskernes holdninger til traditioner.

- Helt grundlæggende bryder vi os som mennesker ikke om forandring, og slet ikke når det kommer til julen. Den er så indgroet i vores kultur, og den er så vigtig for, hvordan vi forstår og definerer os selv, at mange føler, man simpelthen ikke må pille ved den, siger Michael Hviid Jacobsen.

Og de følelser er ikke blevet mindre stærke af, at danskerne de seneste år har været ualmindeligt pressede - først af corona og de deraf følgende nedlukninger og siden af en økonomisk krise og inflation, der har fået mange til at gispe efter vejret.

- Vi skal langt tilbage i historien for at finde noget, der svarer bare nogenlunde til det, vi har prøvet de seneste år. Og det betyder, at vi kan mangle overskuddet til at se på det med julelys i et andet perspektiv og tænke på klimaet og energikrisen, når nogen vælger at slukke for julelysene, forklarer Michael Hviid Jacobsen.

- Derfor vil vi også se mange flere af den her slags historier fra hele landet, den kommende tid. Folk vil holde fast i deres traditioner - især i en krisetid, tilføjer han.