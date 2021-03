Frugt af fem års forarbejde: Første spadestik til byggeri til 7,2 mio.

SKØRPING:Onsdag morgen præcist klokken 8 var dagen endelig kommet, hvor der officielt kunne tages første spadestik til opførelse af 100-salen i gården i tilknytning til Kinorevuen og KulturStationen på Sverriggårdsvej i Skørping.

100-salen bygges i baggården til Kinorevuen og KulturStationen på Sverriggårdsvej i Skørping..Foto Lars Pauli

Det ærefulde hverv var i dagens anledning ikke overraskende lagt i hænderne på Finn Nygaard og Henrik Bjerg som formænd for henholdsvis KulturStationen og Kinorevuen samt byrådsmedlem Gert Fischer (V) som formand for kultur og fritidsudvalget i Rebild Kommune.

Fem års forarbejde for projekt

I sin velkomsttale erklærede Finn Nygaard sin synlige glæde over dagens begivenhed, fordi det reelt er frugten af fem års intens forarbejde af Kinorevuen og KulturStationen med visse større økonomiske udfordringer undervejs.

En stolt formand for kulturStationen Finn Nygaard byder velkommen til spadestikseancen. I baggrunden byggeleder Carsten Nielsen fra HMC A/S i Løgstør Foto. Lars Pauli

At der undervejs har været visse udfordringer kunne udvalgsformand Gert Fischer bekræfte i sin efterfølgende tale, efter at de alle tre havde svinget jord op i luften med hver deres lånte spade til ære for de fremmødte fotografer.

- Jeg husker at da det nye kultur- og fritidsudvalg tiltrådte efter nytår 2018, holdt vi det første møde på KulturStationen i Skørping. Her blev vi nøje præsenteret for de foreløbige skitsetegninger og planer for 100-sals projektet. Ved den første licitation blev byggebudgettet overskredet med to mio., så byggeprojektet efterfølgende måtte ændres og reduceres. Jeg er dog her i dag glad for at den endelige udgave indeholder de overordnede ting, der indgik i de oprindelige planer, blandt andet plads til 100 personer i bygningen. Derfor indstillede kultur- og fritidsudvalget i august 2020 at byrådet godkendte licitationsresultatet, forklarer han og tilføjer:

- Det store problem med hensyn til økonomien har nemlig været, at initiativtagerne ikke har kunnet søge fonde om økonomisk hjælp til selve opførelsen, da der er tale om en kommunal ejet bygning.

Byggeprojekt til godt 7,2 mio.

Ifølge formand for Kinorevuen Henrik Bjerg kommer byggeriet af den 250 kvadratmeter store 100-sal til at koste omkring 7,2 mio. eksklusivt inventar og diverse teknisk udstyr.

100 personer salen kommer til at rumme både diverse arrangementer med servering, teater, koncerter og spillefilm. Arkitektfirmaet NORD i Aalborg står bag udformningen og projekteringen af byggeriet på 250 kvadratmeter til 7,2 mio.

Rebild Kommune har bidraget med 5,5 mio., Realdanias projekt Underværker 1 mio. ,egenfinansiering på en halv mio. og godt 250.000 fra medlemmer af byens nedlagte gadelysforening.

Også udfordring i inventardel

Når den nye 100-sal efter planen står klar til november, står projektmagerne over for en ny mindre entreprise i begyndelsen af 2022, nemlig at skaffe de sidste nødvendige økonomiske midler på omkring 1,3 mio. til selve indretningen af bygningen med lyd- og lysudstyr, filmudstyr og blandt andet en mobil tribune.

- Vi har selv allerede skaffet andre knap 1,8 mio. til selve indretningen, blandt andet via en donation på 680.000 kr. fra Jutlander Bank, 500.000 fra LAG Himmerland og 300.00 kr. fra Det Obelske Familiefond. På nuværende tidspunkt er vi i fuld gang med at søge andre fonde om økonomiske bidrag, oplyser Finn Nygaard fra KulturStationen fuld af optimisme.