Svejsearbejde endte galt - bil i flammer

STØVRING:Brøndum Autoservice på Møllegårdsvej 10 i Støvring blev onsdag formiddag ramt af brand.

Under svejsearbejde på en personbil gik der ild i køretøjet, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Både mekanikeren og en anden person i værkstedet måtte på skadestuen til tjek for mulig røgforgiftning, men de skulle ikke være kommet noget alvorligt til, efter de oplysninger politiet har.

Indsatsleder Thomas Bach Sørensen fra Nordjyllands Beredskab fortæller, at bilen udbrændte, og at der er en del brand- og sodskader i værkstedet.

Beredskabet blev alarmeret onsdag kort før kl. 11. Meldingen lød, at der var trykflasker inde i værkstedet og dermed mulig eksplosionsfare.

Derfor blev der tilkaldt forstærkning fra beredskabet i Arden, men det viste sig, at trykflaskerne ikke var i umiddelbar nærhed af ilden. Derfor var der heller ikke fare for, at de skulle eksplodere.

Branden blev hurtigt slukket.

Brand hos Brøndum Autoservice i Støvring. Foto: Bente Poder

De har nu styr på ilden og den ene slukningsenhed kan sendes hjem — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) December 29, 2021

