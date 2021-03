Frygtede gasudslip på tankstation - mand anholdt

STØVRING:Politi og beredskab rykkede sent lørdag ud til Shell-tankstationen på Hobrovej 14 i Støvring efter melding om et uheld, der medførte muligt udslip af gas eller benzindampe.

Uheldet skete lørdag omkring kl. 22.30, da en mand i personbil påkørte en stander eller et rør på tankstationen. Det førte til udsivning - og i første omgang truede man, at det enten var gas eller benzindampe.

Da man havde konstateret, at udslippet ikke var noget eksplosivt eller brandbart - kun luft fra en kompressor - kom der mere ro på. Lækagen blev stoppet, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Bilisten, som var skyld i uheldet, mistænkes for spritkørsel. Den 44-årige mand fra lokalområdet blev anholdt og taget med til blodprøve for at fastslå hans mulige alkoholpromille.