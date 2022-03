Slotsejer tilbyder: Her kan ukrainske flygtninge bo

SKØRPING:- Jeg synes, det er forfærdeligt, det der sker derovre. Det er simpelthen urimeligt, siger Bill Nielsen.

Efter at have fulgt situationen i Ukraine traf ejeren af det tidligere privathospital i Skørping, Bill Nielsen, en beslutning. Han tyede derfor til tasterne og skrev et opslag på Facebook, hvor han tilbød at bygningerne kunne benyttes til at huse flygtninge fra konflikten.

Bill Nielsen bekræfter overfor Nordjyske, at han er klar til at lade ukrainske flygtninge flytte ind i bygningerne. Han understreger, at det vil komme til at gå i gennem myndighederne, og at det er staten, der skal beslutte, om der skal bo flygtninge på stedet og stå for en eventuel indlogering.

- Hvis der kommer tilpas mange, og staten står i bekneb for lejligheder, så er der mulighed for at sende nogle herud, fortæller Bill Nielsen.

Bygningerne blev opført i 1906. Arkivbillede

Han forestiller sig, at myndighederne til at starte med vil gå efter at huse flygtninge på steder, hvor der er køkkener tilknyttet de enkelte værelser, hvorimod der er fælleskøkkener på det tidligere privathospital. Han tror, at både staten og kommunerne har steder, hvor man i første omgang vil gå efter at placere de ukrainere, der kommer til landet.

- Jeg kommer nok først i tredje bølge, men nu har jeg gjort opmærksom på, at jeg kan hjælpe, lyder det fra Bill Nielsen.

Der er 24 værelser med tilknyttede badeværelser på stedet.

- 24 små familier, det kan der sagtens være, fortæller Bill Nielsen.

Opslaget på Facebook er blevet delt flittigt. Han håber, at det kan være med til at give ukrainere en vished om, at det er muligt at bo under ordentlige forhold i Danmark.

- Jeg håber, at det har hjulpet nogen til at sige, okay så tør jeg godt smutte, fortæller Bill Nielsen.