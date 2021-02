Fuglesensation ved nordjysk sø: Nysgerrige strømmede til

GRAVLEV:En nordamerikansk prærietrane opholder sig i øjeblikket i engområdet ved Gravlev Sø.

Onsdag formiddag omkring klokken 11 bredte den usædvanlige nyhed sig via Bird Call ud blandt fugleinteresserede i hele Danmark, og snart strømmede det til med nysgerrige i Gravlev fra nær og fjern med kikkerter og fotoudstyr i favnen.

Den sjældne nordamerikanske fugl var et tilløbsstykke i Gravlev. Foto: Claus Søndberg

På et tidspunkt fløj prærietranen længere mod nord, så de mange fugleinteresserede måtte ud på en længere vandretur på en regnfuld grusvej.

Her kunne de opleve den sjældne fugl søge føde i engområdet i selskab med en krage.

Folk kom langvejs fra

Blandt de mange fugleinteresserede var Steen Jensen fra Hadsten i selskab med sit barnebarn Jonathan Hemmer-Hansen fra Aarhus.

- Han deler nemlig heldigvis min mangeårige store interesse for fugle, og pudsigt nok har vi forleden været på udflugt til Lolland, fordi vi havde fået en melding om at en prærietranen opholdt sig der. Desværre lykkedes det os ikke at se den, men i dag er det lykkedes, fortæller Steen Jensen.

I midten Steen Jensen fra Hadsten i selskab med sit barnebarn Jonathan Hemmer-Hansen fra Aarhus. Foto: Claus Søndberg

På spørgsmålet om, hvor sjælden synet af en prærietrane i Danmark er for fugleinteresserede påpeger Jonat-han Hemmer-Hansen, at det er tæt på toppen.

Begge har for nylig haft en anden usædvanlig oplevelse med sjældne fugle på afveje, da de 3. januar observerede en langnæbbet sneppeklire ved Horsens Fjord, der er en nordamerikansk vadefugl.

Tredje gang fugl observeret

Ifølge medlem af bestyrelsen for DOF Nordjylland Gitte Holm i Hellum er en prærietane observeret for nylig 14. januar på en mark mellem Vordingborg og Næstved, og hun har en stærk mistanke om at der er tale om den samme fugl, som nu opholder sig i engområdet ved Gravlev Sø.

Første gang en prærietrane blev observeret på afveje i Danmark var ifølge DOF i maj 2013 på nogle marker i den østlige del af Møn.