Fund af måske næsten 6000 år gamle grave

Arkæolog Ina Thegen har afsluttet sine forundersøgelser i den nordlige del af Skørping by. Undervejs har hun haft assistance af en kollega samt af fire medlemmer af Nordjysk Detektorforening. Nu er hun i fuld gang med at skrive en forundersøgelsesberetning, hvor hun redegør for, hvad der er fundet, udgravningsmetode og perspektiver. Torben Hansen