Gårdruin kan nu blive til ny bolig

TERNDRUP:Som forventet udløste spørgsmålet om, hvorvidt Rebild Kommune skal acceptere, at en ubeboet gammel landejendom på Albækvej 12 rives ned, og der med en landzonetilladelse gives mulighed for opførelse af en ny bolig, anledning til en længere debat under byrådsmødet i Terndrup torsdag aften.

Helt præcist brugte lokalpolitikerne godt 40 minutter på at debattere deres holdning for og imod, at der kan gives en nødvendig landzonetilladelse.

For og imod landzonetilladelse

Borgmester Leon Sebbelin (R) påpegede som indledning på debatten, at byrådet i den konkrete sag skulle forholde sig til, hvorvidt forvaltningens praksis med ikke at give landzonetilladelse til en værdiløs bolig, der ikke har været beboet i flere år, eller alternativt at boligen på Albækvej vurderes til at repræsentere en sådan værdi, at der kan meddeles landzonetilladelse til en ny bolig.

Det var Jeanette Sagan (K), der på vegne af de interesserede købere af den stærkt forfaldne landejendom havde bedt teknik- og miljøudvalget om at drøfte og behandle spørgsmålet.

Hun indledte også debatten med at understrege, at hun selv have besigtiget landejendommen.

- Vi har her i aften mulighed for i en konkret sag at tage stilling til, at Rebild Kommune skal være et godt sted at bo med mulighed for mangfoldighed med hensyn til bosætning for vore borgere. Det må vi ikke stille os i vejen for, og det vil også være i tråd med Rebild Kommunes vision, Landsbyrådets landsbypolitik og vores kommuneplan, understregede hun.

Skabe udvikling i landdistrikter

På vegne af Venstre påpegede Anna Oosterhof, at uanset en masse lovgivning var det vigtigt som kommune at skabe udvikling i landdistrikter.

- Det passer meget godt med vores visioner, og Venstre vil derfor gerne give lov til nybyggeri på Albækvej 12, pointerede hun og tilføjede:

- Husk på, at byrådet har jo myndighed til at give en byggetilladelse.

Lars Hørsmann (SF) havde i økonomiudvalget forbeholdt sin stillingtagen, men kunne på byrådsmødet godt acceptere nybyggeri, hvis det skete på eksisterende sokkel.

Et krav flere andre tvivlede på kan gennemføres.

Lene Aalestrup (K) erklærede nøgternt, at et nybyggeri på Albækvej under alle omstændigheder kun vil blive kønnere end de nuværende bygninger.

Bange for at danne præsedens

Formand for teknik- og miljøudvalget Kim Edberg (DF) var derimod modstander af nybyggeri, fordi han frygtede, det kunne danne præsedens i lignende byggesager.

- Det er jo vigtigt, at vi som kommune behandler alle vore borgere ens, bemærkede han.

Sammen med Morten Lem (S) havde han derfor bragt sagen op til afgørelse i byrådet.

Morten Lem påpegede også en anden årsag til sin modstand mod nybyggeri.

- En tilladelse kan nemlig få alvorlige konsekvenser for naboer i skikkelse af landmænd. Afstandskrav kan skabe problemer for en udvidelse af gården og dermed landbrugsdriften. Det skal vi ikke lægge sten i vejen for, lød hans argument.

16 stemte for nybyggeri

Ved den afsluttende ønskede afstemning stemte 16 for at give landzonetilladelse, nemlig Venstre, SF, Allan Jæger (S), Konservative, Tommy Degn (DF) og løsgænger Allan Busk.

Imod stemte de fem øvrige medlemmer af Socialdemokratiet, Radiale Venstre og Kim Edberg (DF).