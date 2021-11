Gåtur i Rold Skov om naturnationalpark et sandt tilløbsstykke

REBILD:Folk strømmede i den grad til Klodholm lejrplads i onsdag eftermiddag, hvor Naturstyrelsen Himmerland havde inviteret alle interesserede på en gåtur i Rold Skov.

Anledningen var miljøministeriets aktuelle planer om at etablere en naturnationalpark på godt 1600 hektar i skoven.

Naturnationalparkplanerne i Rold Skov omfatter et samlet areal på 1606 hektar, der ved en realisering vil blive omkranset af et 42 kilometer langt lavt trådhegn.

Ikke uventet udløste det en lang række kritiske spørgsmål til skovrider Bent Egede, da han som guide på vandreturen i en lille fløj af skoven fortalte nærmere om baggrunden for planerne og hvilke konsekvenser det vil få for området og dets mange brugere.

Første stop på gåturen var for foden af Rebild Bakker. Privatfoto

Mange turdeltagere udtrykte stor bekymring over at der efter de foreløbige planer skal etableres et 42 kilometer langt omkransende lavt trådhegn for at der kan udsættes omkring 60 kreaturer til at afgræsse de lysåbne arealer i skoven.

Der gjaldt både de mange mountainbike ryttere, orienteringsløbere, ryttere og medlemmer af Danmarks Civile Hundeførerforening og private , der flittigt benytter det store sammenhængende skovområde.

Islænderforeningen Isafold gav på Klodholm lejrplads synlig udtryk for deres kritik af planerne om at indhegne Rold Skov. Foto: Henrik Louis Simonsen Foto: Henrik Louis

De frygter nemlig at en ny status som naturnationalpark, hvor naturen i høj grad får lov at udvikle sig på egne præsmisser for på den måde at styrke biodiversiteten, vil bringe deres fortsatte aktiviteter i fare ved eksempelvis tilstedeværelse af de store dyr i form af løsgående kreaturer.

Kritik af kort proces for planen

Et generelt kritikpunk fra de mange turdeltagere var den korte beslutningsproces og manglende lokal inddragelse, der ligger bag planernes fremlæggelse til miljøministeren til december afgør, om Rold Skov bliver udpeget som en af 10 nye naturnationalparker i Danmark blantd 21 kandidater.

En deltager efterlyste at der som en del af planlægningen var blevet foretaget en generel miljøvurdering af området.

Slutdebat i aftenmørke

Efter to en halv times gåtur med masser af primært kritiske spørgsmål var der retur på Klodholm lejrplads opsamling af hovedpunkterne fra vandreturen, hvor der igen var en lang række kritiske spørgsmål fra de mange fremmødte brugere af skovområdet.

Inden da var der korte indlæg af både vicepræsidenten for Friluftrådet, borgmester Leon Sebbelin samt en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse, der som den eneste udtrykte begejstring for naturnationalparkplanerne.

Efter godt en times debat sluttede Naturstyrelsen Himmerlands værtsskab for skovarrangementet, men efterfølgende fortsatte debatten i aftenmørket med den nydannende forening Rekreativt Netværk som tovholder.

Allerede på nuværende tidspunkt har foreningen på blot godt en uge samlet 30 lokale foreninger og aktører bag sig.