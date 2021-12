Gæster melder afbud til julefest med Kandis: - Frygt for coronasmitte spøger i kulissen

STØVRING:Lørdag aften præcist klokken 18 indledes årets traditionelle julefrokost i Støvring Hallen med dansktoporkestret Kandis på scenen hele aftenen og Støvring Håndbold som arrangør.

Der er for længst helt udsolgt af billetter til det populære arrangement, men alligevel har håndboldklubben her på det seneste modtaget omkring 100 afbud fra tilmeldte festdeltagere, blandt andet fra flere virksomheder.

Som ansvarlig for billetsalget og medlem af festudvalget påpeger frivillig og tidligere formand Hans Jørgen Møller, at årsagen nok skal ses i lyset af den aktuelle corona-situation samt den store smittespredning ved den traditionelle julefrokost med Kandis i Poulstrup Hallen lørdag 20. november.

Totalt er der plads til 800 deltagere til den mangeårige tradition med julefrokost i Støvring Hallen, så med afbuddene regner Støvring Håndbold med mellem 650 til 700 deltagere.

Tiltag skal mindske risiko

For at imødegå eventuel smittespredning og overholde de aktuelle lovpligtige restriktioner har håndboldklubben iværksat en lang række tiltag for at mindske risikoen.

- Det betyder blandt andet krav om fremvisning af corona pas for alle deltagere, og rundt ved alle borde vil der være håndsprit. MENY i Støvring står igen i år for den store buffetanretning, og der vil derfor ligge engangshandsker til hver enkelt gæst, forklarer Hans Jørgen Møller.

50 frivillige i aktion til festen

Den stort anlagte julefrokost og de iværksatte tiltag betyder at Støvring Håndbold lørdag aften har omkring 50 frivillige i aktivitet i hallen til at betjene de mange gæster.

Der er plads til 800 fest- og danseglade deltagere til den traditionelle julefrokost i Støvring Hallen lørdag aften. Arkivfoto: Michael Bygballe

Ledelsen for Støvring Håndbold måtte sidste år grundet corona epidemien afIyse den traditionelle julefrokost, hvor Kandis gennem efterhånden rigtig mange år har stået for den musikalske underholdning.

- Det er en fast tradition, og allerede på nuværende tidspunkt er de derfor booket til vores julefrokost de næste to år. For håndboldklubben er arrangementet dog ikke afgørende for vores økonomi, men til gengæld en stor hjælp, påpeger Hans Jørgen Møller.