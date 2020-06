Gamle lindetræer fældet for at øge trafiksikkerhed

NØRAGER:I lang tid troede Gitte Rubæk som leder af Sortebakkeskolen i Nørager, at læbæltet mellem Løgstørvej og den store parkeringsplads foran skolen og Sortebakkehallerne var et kommunalt ejet areal.

- Men det viste sig i stedet at være skolen, der reelt ejer det trekantede areal. Det har givet os mulighed for at fælde alle træerne i læbæltet for på den måde at skabe meget bedre oversigtsforhold for bilisterne, når de kører fra parkeringspladsen og ud på Løgstørvej. Her kan de nemlig møde skoleelever på cykelstien, når de enten skal dreje til venstre eller højre, forklarer hun.

Sortebakkeskolen tog derfor kontakt til Vammen Skovservice i Nørager, der hen over pinsen fældede hele læbæltet.

Læbæltet langs Løgstørvej ved Sortebakkeskolen inden det blev fældet hen over pinsen. Privatfoto: Thomas Vammen

- Der var tale om cirka 25 træer, primært gamle lindetræer i en højde på mellem 20 og 25 meter og nok omkring 70 år gamle. Læbæltet bestod også af nogle enkelte birketræer og kirsebærtræer samt mindre buske, påpeger Thomas Vammen, der sammen med sin far driver Vammen Skovservice med i alt fire ansatte.

Rig onkel fra USA efterlyses nu

Efter at læbæltet er fældet henligger det trekantede areal nu helt bart.

Allerhelst så skoleleder Gitte Rubæk, at det blev asfalteret for at give mulighed for at etablere ekstra parkeringspladser foran skolen og Sortebakkehallerne.

- Men det har Sortebakkeskolen i øjeblikket slet ikke råd til, så i første omgang er det planen at arealet skal tilsås med græs. Så må vi derefter afvente, at der dukker en rig onkel op fra Amerika, der vil finansiere en tiltrængt udvidelse af parkeringspladsen, erklærer hun med et grin.

Oplagt vendeplads for busser

Som mangeårig halinspektør så Jan Myrup også gerne, at man med fældningen af læbæltet benyttede chancen for at udvide parkeringspladsen.

- Det ville være oplagt at det trekantede areal blev asfalteret og fremover benyttet som vendeplads for skolebusserne. Det ville nemlig frigive 20-30 ekstra parkeringspladser, påpeger han.

Ny skovrejsning bag skolen

Som erstatning for det nu fældede læbælte langs Løgstørvej har Sortebakkeskolen plantet et nyt bag skolen.

Det er sket for nogle få uger siden i et samarbejde mellem skolen og Nørager Jagt & Hundesport Forening på et mindre areal ved siden af tennisbanerne.

En gruppe elever på Sortebakkeskolen tilplantede den nye skov i silende regnvejr. De forskellige træsorter var sponsoreret af Naturstyrelsen Himmerland. Privatfoto

Som serviceleder på Sortebakkeskolen og tidligere mangeårig formand for Nørager Jagt og Hundesportforening oplyser Aage Mogensen Olesen, at der er tale om et nyt skovareal på omkring 2500 kvadratmeter ved siden af de kommunale grønne arealer, som foreningens medlemmer i øjeblikket benytter til deres ugentlige træning med jagthunde samt som base for deres hyggelige lille klubhus.