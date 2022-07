Gedefrankfurter og blå kartofler: Ny butik tiltrækker folk fra nær og fjern

SULDRUP:- Du stråler, siger Martin Jensen til sin kæreste Kristina Kruse, der rigtigt nok står med det største smil på læberne.

- Du ser så glad ud, når du render rundt derinde, fortsætter han og nikker over mod containeren, der står midt på gårdspladsen.

For knap to år siden flyttede parret ind på ejendommen - de nu kalder Løvegården - mellem Sønderup og Suldrup uden anden erfaring med jordbrug, end den de havde fra at gro kartofler i en køkkenhave.

Allerede dengang var tanken, at de ville opkvalificere deres evner med de grønne fingre.

- Når vi nu skulle bo på landet, tænkte vi, at vi da skulle have et par geder og ellers nok grønt i haven til, at vi kunne blive selvforsynende, fortæller Kristina Kruse.

Men ret hurtigt steg ambitionerne. Stedet og grunden havde potentiale til meget mere, synes de.

- Vi var ude at kigge på nogle andre gårde, og så kunne vi godt mærke, at vi ikke bare skulle være selvforsynende. Vi ville mere end det, siger Martin Jensen og Kristina Kruse supplerer:

- Vi ville lave noget, som folk havde lyst til at købe af os og komme ud at opleve.

Dermed begyndte de spæde drømme om en dag at åbne en gårdbutik. Og nu, to år senere, står den der. En fin og nymalet container midt på gårdspladsen, der er fyldt med friske varer.

Containeren har tidligere holdt til i Odense og været brugt som gammel vævestue. Kristina og Martin har givet den en ordentlig makeover. Før var grå, loftet nikotingult og med tæppe på gulvet. Foto: Kim Dahl Hansen

Ægte butik

- Jeg ved ikke helt, om det er gået op for mig endnu. Butikken er ligesom kommet lidt bagom, siger Kristina Kruse, mens hun viser de friske grøntsager frem, der står udenfor butikken.

Inden parret flyttede ind på Løvegården, var de begyndt at eksperimentere en smule med at dyrke mikrogrønt under kunstigt lys. Da de så fik mere plads at boltre sig på, skulle produktionen øges og et salg fra et skab i carporten blev stillet på benene.

Det viste sig, at interessen for de sprøde og smagsfyldte ærteskud var stor, så skabet blev til et større skab, som i stedet blev til nogle hylder i garagen, der blev indrettet som en slags bod.

Ærteskuddene har hittet fra start. Gården afsætter både mængder til den lokale kro og ostehandlen i Hirtshals. Foto: Bo Lehm

Ældre foto fra første gang Nordjyske var på besøg på Løvegården. Dengang havde Martin Jensen og Kristina Kruse etableret en "bod" i en gammel garage. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det har hele tiden udviklet sig til at blive lidt større. Nu er vi kommet så langt med vores kaniner, geder og grise, at vi har mulighed for at producere kød. Og så var næste skridt en ægte butik, forklarer Kristina Kruse.

Parret har tidligere solgt hele og halve dyr, hvor kunderne selv har måtte hente dem ved slagteren. Med butikken har de lov til at sælge udskæringer direkte fra egen køledisk.

I køledisken kan man blandt andet finde Løvegårdens egne gedefrankfurtere. Til jul regner de også med, at der vil være flæskesteg og medister. Foto: Kim Dahl Hansen

Udover at sælge deres kød, æg og selvfølgelig fortsat grøntsager, bær og mikrogrønt, giver butikken også mulighed for og plads til at få alle mulige andre varer på hylderne.

Så snart du træder ind, bliver du nemlig også mødt af krydderier, sennep, olier, bbq, ketchup, marmelader, syltevarer, saft, glutenfri brød og kager og meget andet.

Især de glutenfri varer er noget, parret gerne vil slå på, fortæller Martin.

- Jeg kan ikke tåle gluten, og herhjemme spiser vi alle glutenfrit, så det var oplagt at gå i den retning i forhold til varesortimentet, siger han.

Specialprodukter

I den nye gårdbutik vil man altså finde en del produkter, der ikke stammer fra markerne ved siden af.

- Det har hele tiden været meningen, at vi gerne ville sælge de her naturlige specialprodukter fra lokale producenter, som du ikke finder alle andre steder. Det meste er noget, vi godt kunne tænke os at fremstille selv, men der er vi bare ikke nået til endnu, siger Kristina Kruse.

Løvegården har flere lokale samarbejdspartnere. For eksempel får de leveret kål fra en nærliggende gård, da det ikke kan betale sig for dem at dyrke det selv i forhold deres mængde af jord og den måde, de producerer på. Foto: Kim Dahl Hansen

I løbet af de seneste to år har parret gjort sig en masse erfaringer, ikke mindst at det tager tid og hårdt arbejde at opbygge et jordbrug.

- Man lærer hen ad vejen. Vi kan godt lægge en masse planer, men det er sjældent, at de sker i den tænkte rækkefølge, for der kan altid dukke noget op, siger Martin Jensen og fortæller om deres planer med at plante en frugtplantage, som blev spoleret af en fredet gravhøj i nærheden.

- Vi tager en ting ad gangen, og så må drømmen om at producere vores egen marmelade og chutney lægge lidt ude i fremtiden, siger Kristina Kruse.

Ingen guldgrube

Selvom det hele ikke altid går som forventet, er Martin Jensen og Kristina Kruse alligevel overrasket over, hvor godt deres "Projekt Løvegården" er gået indtil videre.

Kristina Kruse og Martin Jensen bor på gården med fire sammenbragte børn i alderen 9 til 15 år. Martin Jensen har fuldtidsarbejde ved siden af, så det er især Kristina, der passer dyr og bedrift. Foto: Kim Dahl Hansen

Allerede sidste sommer havde de travlt med at leve op til kundernes efterspørgsel. Derfor har de også justeret lidt i udvalget og sået endnu flere rødbeder og bønner, som især var populært, til nuværende sæson. Det har betydet, at de har haft dobbelt så mange kunder forbi.

- Vi har stadig mange faste kunder, men der er også kommet mange nye til. Det, vi synes, var en travl dag sidste sommer, svarer til en stille dag i år, siger Kristina Kruse, og Martin Jensen tager ordet:

- I gennemsnit har vi omkring 15 kunder om dagen, så det er stadig ikke en guldgrube og flere tusinde kroner, vi taler om, siger han og forklarer, at han derfor stadig har sit fuldtidsjob som online manager for Boxit A/S i Aalborg.

Mere nyt på vej

Det helt store drømmescenarie er dog, at de begge kan arbejde fuldtid på gården, men om det må blive ved drømmen, må tiden vise. Først har de en masse ideer i støbeskeen, som skal ud over rampen.

Som det mest aktuelle er de ved at få en aftale op at stå med Malene Rejmer fra Blomsterværkstedet i Aarestrup om at få leveret buketter og blomster til butikken. Derudover har de også planer om at sælge gavekurve og generelt udvide sortimentet.

Det tager tid at blive kendt som gårdbutik, men med et lavt marketingbudget er Martin og Kristina stolte over, at de netop har rundet 1.000 følgere på deres Facebook-side. Foto: Kim Dahl Hansen

På sigt kunne vi også godt tænke os at blive besøgsgård, hvor vi laver forskellige arrangementer, og hvem ved, måske får vi en dag en større butik, siger Kristina Kruse.

Men allerførst skal parret nyde deres nye gårdbutik, den stigende interesse fra kunderne og resten af den strålende danske sommer.