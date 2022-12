Genbrug: Her skal du filmes forfra og bagfra

REBILD:Private borgere betaler for at benytte genbrugspladsen via den årlige affaldsregning. Erhvervsdrivende må betale per tur.

Ikke særlig mange virksomheder tager turen til Rebild Kommunes genbrugspladser. I hvert fald ikke sammenlignet med nabokommunerne. Nu vil kommunen stramme overvågningen, så tømrermesterens affald ikke sniges i genbrugscontainerne under dække af at komme fra en privat husstand.

Teknisk forvaltning ønsker at opdatere og udvide adgangskontrollen. I dag aflæser et kamera kun køretøjets forreste nummerplade, hvilket i princippet gør det muligt at anvende en privatbil med trailer til at køre erhvervsaffald på genbrugspladsen.

Fremover skal en kamera også spotte bilen bagfra. På den måde fanger man efterspændte trailere, der er registreret som erhverv.

Snydes der?

Ingen taler om snyd. Men teknisk forvaltning bemærker, at under 1 procent af de besøgende på Rebilds genbrugspladser er erhverv. I Mariagerfjord Kommune er tallet 3,5 procent.

"Hvis det antages, at de to kommuner er sammenlignelige, kan vi altså forvente mere end en fordobling af besøg, der skal faktureres. Dermed er udgiften til opgraderingen af udstyret hurtigt tjent ind igen", fremgår det af embedsmændenes præsentation af planen.

Betaling på genbrugspladsen Der er årligt 130.000 besøg på Rebild Kommunes tre genbrugspladser.

Private borgere betaler via renovationsregningen for at bruge pladserne.

Erhvervsvirksomheder skal derimod betale 241 kroner per besøg.

Adgangskontrollen består i dag af et kamera, der aflæser og registrerer køretøjets forreste nummerplade. Er bilen en firmabil, sendes automatisk en regning til ejeren.

Det nye system med to kameraer vil også registrere nummerpladen på en efterspændt trailer. Er den indregistreret som erhverv, vil ejeren modtage regningen på 241 kroner. VIS MERE

Leon Sebbelin (RV), formand for udvalget for teknik og miljø, svarer diplomatisk på spørgsmålet, om nogen bevidst forsøger at slippe for at betale.

- Det ved vi ikke noget om, siger han.

Udvalgsmedlem Morten Lem (S) siger, at man kun kan gætte på, hvorfor der registreres meget færre erhvervsdrivende på Rebilds genbrugspladser i forhold til nabokommunerne.

Morten Lem vil "klappe hesten", inden der investeres i ny adgangskontrol til Rebild Kommunes tre genbrugspladser. Privatfoto

- Måske fordi vores genbrugspladser ligger ret langt fra byerne, og derfor kører håndværkerne ikke den vej. Det er bare et gæt.

Kan man ikke forestille sig, at nogen snyder?

- Det kan da godt være. Sådan vil det altid være, og dem der ønsker at snyde, skal nok finde en vej, siger Morten Lem.

Trailer fra Ikea

Det nye registreringssystem installeres næppe lige med det samme. Teknisk udvalg er delt på spørgsmålet. Leon Sebbelin (RV) og Flemming Larsen (Enhedslisten) nikker ja til forvaltningens initiativ. Morten Lem (S) og Peter Hjulmann (V) ønsker derimod at "klappe hesten" og kommer nu med et alternativt forslag på et kommende udvalgsmøde.

De forudser, at lovgivningen i fremtiden kræver ændringer i driften af genbrugspladser, hvor f.eks. flere kommuner må samarbejde om opgaven.

- Derfor bør vi vente med at investere i nyt udstyr, så vi har det samme system som nabokommunerne. Vi skal finde en måde at administrere adgangskontrollen, så det ikke giver for meget bureaukrati og er til at håndtere både for de erhvervsdrivende og for medarbejderne på genbrugspladserne, siger Morten Lem.

Peter Hjulmann bakker op og peger på mulige problemer, hvis kameraer begynder at registrere nummerplader på trailere.

- Hvem får regningen, hvis en borger kører ind på pladsen med en trailer lånt i Ikea. Sender vi så en regning til Ikea, spørger Peter Hjulmann.

Opgradering af udstyr og system koster omkring 200.000 kr.