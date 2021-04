Genbrugsbutik forvandlet: Moderniseret efter 23 års slitage

STØVRING:Nu lysner det for de knap 20 frivillige, der er tilknyttet Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Jernbanegade i Støvring.

For efter en nedlukning siden juletid i december kan de nu se en afslutning på den omfattende modernisering, som butikslokalet har undergået siden begyndelsen af marts måned.

Et arbejde ejeren i skikkelse af Jacob Blad Nielsen i Sørup med sin egen murer- og entreprenørforretning selv har stået for sammen med sine ansatte.

Den omfattende modernisering af de 250 kvadratmeter butikslokaler er netop afsluttet efter seks ugers arbejde. Blandt andet med en ny gulvbelægning og loftsbeklædning samt nye termovinduer. Foto: Torben Hansen

- Moderniseringen er blevet lidt forsinket, fordi det har været nødvendigt at fjerne en vægbeklædning bestående af gamle masonitplader fra 1970érne og det underliggende pudslag på den indvendige side af ydervæggen mod vest, forklarer Anders M. Andersen som genbrugsleder for Kirkens Korshærs 35 genbrugsbutikker i hele Nordjylland.

Det forsinkede arbejde betyder, at genbrugsbutikken ikke som oprindelig planlagt kan genåbne her sidst i april måned.

- I stedet bliver det nok midt i maj måned, for efter at moderniseringsarbejdet nu er afsluttet, skal de frivillige i gang med at indrette butikken med helt nyt inventar, hvor vi efter planen får det sidste leveret i den første uge i maj, oplyser han.

- Ja det bliver rart at butikkens mange genbrugsting nu kan komme på plads igen efter at de alle har været opmagasineret på min gård i Håls. Dog har andre genbrugsbutikker, både i Kongerslev og Hobro, fået foræret en stor del af vores mangeartede udstillede genbrugseffekter, da de hjalp os med at rydde lokalerne i januar måned inklusiv for inventar, fortæller Angelique Evelyn Jensen.

Hun er 73 år og har været frivillig i genbrugsbutikken de sidste ni år og er i dag blandt de fem frivillige, der sidder i butiksudvalget, der står for at tilrettelægge vagtplanerne for de frivillige.

- Men blandt gruppen af frivillige er der også et par kvinder, der har været med siden genbrugsbutikken blev etableret i den dengang nedlagte møbelforretning Støvring Møbler her i Jernbanegade for 23 år siden i 1998. At jeg selv har været med i så mange år er min store lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde, hvor overskuddet går til flere former for hjælp til socialt udsatte i det danske samfund så som drift af varmestuer og herberger, understreger hun.

Håb om flere frivillige

I lighed med de øvrige frivillige glæder Angelique Evelyn Jensen sig rigtig meget til genåbningen af genbrugsbutikken i dens helt nye rammer med både ny gulve og loftsbeklædning samt termovinduer undtagen i facaden ud mod Jernbanegade.

- Der er vist også tale om en yderst tiltrængt fornyelse, for lokalerne er godt nedslidte efter at der ikke er sket forbedringer de sidste 23 år siden starten i 1998, bemærker hun nøgternt.

Frem til den midlertidige nedlukning ved juletid i december havde genbrugsbutikken åbent hver eftermiddag fra klokken 13 til 17.30 tirsdag til fredag, og lørdag fra klokken 10 til 13 og med lukket om mandagen.

- Men disse gamle åbningstider vil vi i forbindelse med moderniseringen og genåbningen i maj meget gerne udvide, så der fremover vil være åbent hele seks dage om ugen med åbent de fem hverdage mellem klokken 10 og 17.30 og uændret åbent om lørdagen. Det skaber behov for mange nye ildsjæle, og vi håber naturligvis at vi med vores store flotte nyrenoverede butik kan tiltrække et antal nye frivillige til det gode eksisterende sammenhold, der allerede findes i gruppen af nuværende frivillige. Umiddelbart vil min vurdering være et behov for mellem 35 og 40 frivillige i den daglige butiksdrift og dermed en fordobling af det nuværende antal, påpeger Anders M. Pedersen.

- Ja det er helt op til den enkelte, hvor meget de har lyst og tid til at arbejde som frivillige i butikken, hvad enten det blot er få timer en enkelt dag om ugen eller som mig selv en fast dag om ugen. I øjeblikket er gruppen af frivillige næsten udelukkende kvinder, så vi så gerne at også nogle mænd kunne have lyst til at være med i det hyggelige sociale samvær, som vi har indbyrdens, bemærker Angelique Evelyn Jensen.

Den moderniserede genbrugsbutik i Jernbanegade genåbner midt i maj måned med helt nyt inventar. Foto: Torben Hansen

Flere mænd i gruppen af frivillige vil ifølge de to også give mulighed for fysisk håndtering af større møbler i genbrugsbutikken i Støvring.

- Som det ser ud i øjeblikket er næsten alle genbrugsting i butikken ting, som kunderne nemt selv kan bære afsted med og derfor et meget begrænset udvalg af møbler som eksempelvis små kommoder, tilføjer hun.

Kirkens Korshær har ifølge genbrugsleder Anders M. Pedersen også mærket de økonomiske konsekvenser af corona epidemien.

- Heldigvis har vi her ved genåbningen af butikkerne 1. marts oplevet en rigtig stor købelyst blandt vore kunder, så derfor tror jeg vi nok skal nå at indhente en stor del af den tabte omsætning de to første måneder her i år, bemærker han.