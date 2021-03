Genbrugsbutik under stor forvandling

STØVRING:Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Jernbanegade i Støvring har været lukket ned siden før jul, men modsat andre er den ikke genåbnet her 1. marts.

Det skyldes at ejeren af bygningen Jacob Blad Nielsen i Sørup efter aftale med Kirkens Korshær som lejer har indledt en større modernisering af butikslokalerne.

- Jeg ejer selv Rebild Murer- Og Entreprenørforretning, og mine ansatte håndværkere har nu været i gang med arbejdet i to uger. Efter planen vil arbejdet være helt afsluttet i løbet af en lille måneds tid, forklarer han.

Uændret rumopdeling af butik

Moderniseringen omfatter ifølge ejeren både en ny gulvbelægning, pudsning af de eksisterende vægge og en ny loftsbeklædning med gipsplader.

Den nye gulvbelægning bliver opbygget som kvadratiske fliser. Foto: Henrik Louis

- Der vil dog ikke ved moderniseringen blive ændret på de nuværende vægge i genbrugsbutikken, der dermed fortsat vil være indrettet som et stort aflangt rum, pointerer Jacob Blad Nielsen

Tiltrængt fornyelse efter 23 år

Genbrugsbutikken i Jernbanegade i Støvring har tidligere i mange år været ramme for møbelforretningen Støvring Møbler.

Kirkens Korshær etablerede sin genbrugsbutik i Jernbanegade i 1998, da Støvring Møbler lukkede samme sted efter mange års virke. Foto: Henrik Louis

- Jeg købte selv bygningen for godt to år siden, men reelt har genbrugsbutikken 23 år på bagen siden sin etablering i 1998, hvor der i denne periode slet ikke er foretaget nogen form for modernisering før nu, påpeger han.

Genåbning sidst i april

De mange frivillige tilknyttet Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Støvring har selv stået for at rydde lokalerne for de mangeartede udstillede genbrugseffekter samt inventaret.

- Det skete tilbage i januar måned, hvor også frivillige tilknyttet andre genbrugsbutikker under Kirkens Korshær hjalp til med at rydde lokalerne. Blandt andet hentede frivillige tilknyttet butikken i Hobro to læs med ting hos os, som de så nu selv kan sælge i deres butik. Resten af vores ting og inventar har vi så fået midlertidig opmagasineret, fortæller Angelique Evelyn Jensen som en af de knap 20 frivillige tilknyttet genbrugsbutikken i Jernbanegade.

Den er på omkring 250 kvadratmeter, og efter planen genåbner den ifølge Angelique Evelyn Jensen sidst i april måned og dermed efter fire måneders nedlukning.

En begivenhed hun og de andre frivillige glæder sig meget til med de moderniserede rammer i Jernbanegade 10.

Kirkens Korshær har i alt fire genbrugsbutikker rundt i Rebild Kommune, der ud over Støvring er i Skørping, Nørager og Øster Hornum.

Overskuddet fra landets næsten 250 genbrugsbutikker går til socialt arbejde for samfundets svageste, blandt andet via varmestuer og herberger.