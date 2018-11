Giftige juletræer: Byrådsflertal vil hjælpe vandværk til jordkøb

REBILD: De 10 medlemmer fra Venstre og DF stemte torsdag aften imod at give Rebild Vandværk en kommunal garanti på 2,7 mio. for at kunne købe et naboareal.

Flertallet på 15 bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Den Sociale Fællesliste stemte for garantien trods protester fra flere Venstre-politikere.

Vandværket vil gerne købe grunden for at beskytte sin boring og dermed drikkevandet. Grunden har været dyrket økologisk i mange år, men blev i fjor købt af en juletræsproducent, der både vil sprøjte og gøde.

- Vi har aldrig før givet en garanti til jordkøb. Nogen snakker om glidebane, for det kan være rigtig mange penge, vi skal op med, når vi giver garanti til så mange ting, også private. Det ender med, det hele hænger på Rebild Kommune, hvis noget braser sammen, sagde Jeppe Ugilt (V).

- Jeg glæder mig nu over, at vi kan gøre noget for miljøet, når det er muligt, sagde Peter Hansen (S).