Protest over omfartsvej: - Naturen skal ikke vige for, at bilisterne kan spare lidt køretid

STØVRING:Flemming Larsen er ganske bevidst om, at han står alene i et hjørne. Men som ny dreng i klassen råber han alligevel stop, når Rebild Byråd i næste uge for alvor giver en Ny Nibevej luft under vingerne.

Det store anlæg skal forbinde trafikken fra blandt andet Skørping med motorvejen ad en rute syd om Støvring og uden om villakvarterer og små veje. Sidste år vedtog byrådet principielt planen, og i næste uge skal man godkende den linjeføring, som derefter i detaljer skal miljøvurderes og gennem en omfattende forundersøgelse.

Sagen har været omkring teknik- og miljøudvalget, og det var her, Flemming Larsen, nyvalgt byrådsmedlem for Enhedslisten, protesterede.

- Den vej skal jo gå igennem et beskyttet naturområde med truet natur. Jeg synes, det generelt er et problem, at vi ødelægger ådalene ved Støvring på den måde, siger Flemming Larsen.

- Det er ikke rimeligt, at naturen skal vige bare for, at bilister kan spare en smule køretid, siger han.

For dyrt

Flertallet i udvalget for teknik og miljø står dog fast og indstiller til byrådet, at arbejdet med Ny Nibevej går videre. Det skal ske med det udgangspunkt, at vejen kobles på Vestre Primærvej, og at den krydser Hobrovej ret sydligt tæt på Fløevej.

Ny Nibevej skal krydse Lindenborg Å, hvor Buderupholmvej går over i dag. Flertallet bestemte, at der i forundersøgelsen skal vurderes et alternativt forløb mellem Hobrovej og Lindenborg Å.

Mens Flemming Larsen stillede sig på tværs af hele projektet, undlod socialdemokraten Morten Lem at stemme. Partiet bakker op om en Ny Nibevej, men man har hele tiden ønsket en anden linjeføring, der kobler den nye omfartsvej på nærmere motorvejen.

Enhedslistens Flemming Larsen synes, en Ny Nibevej bliver alt for dyr.

- Det er måske naivt at tro, at projektet kan standses, når jeg er den eneste i teknik- og miljøudvalget, som protesterer. Men jeg hæfter mig dog ved, at mange kandidater i valgkampen gav udtryk for, at de har problemer med, at vi skal bruge så mange penge på Ny Nibevej.

- Hvis vejen bliver en realitet, skal vi i hvert gøre noget for at sikre de bløde trafikanter. Det tror jeg, der er bred opbakning til.

Prisen stiger

Leon Sebbelin (RV), formand for teknik- og miljøudvalget, ser ingen vej uden om en ny omfartsvej i Støvring Syd.

Der er ingen vej uden om en ny omfartsvej, mener Leon Sebbelin (RV), formand for teknik- og miljøudvalget. Arkivfoto: Torben Hansen

- I og med at vi har boligudviklet, som vi har gjort, og vi skal have ny børnehave, friplejehjem og mere boligudstykning i Støvring Syd, nytter det ikke med den nuværende vejføring. Det handler ikke om køretid, men vi kan ikke have, at trafikken fra en by som Skørping med 3000 indbyggere skal gå gennem boligområder, argumenterer Sebbelin.

Byrådet har i budgettet sat 48,8 millioner kroner af til Ny Nibevej. Det holder ikke. Den linjeføring, som flertallet i teknik- og miljøudvalget støtter, løber op i knap 60 millioner kroner.

- Ny Nibevej kommer til at koste mange penge, og nok også flere, end vi indtil videre har budgetteret med, erkender Leon Sebbelin.