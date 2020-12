Glæde i den gamle bunker over finansloven

GRAVLEV:Der er glæde i den gamle bunker, efter regeringen fremlagde sin aftale for finansloven for 2021, der er indgået sammen med regeringens støttepartier.

På finansloven er der nemlig afsat 2,6 millioner kroner om året i 2021 og 2022 i driftsmidler til Regan Vest, der er en del af Nordjyllands Historiske Museum, og det er direktør Lars Christian Nørbach glad for.

- Det betyder, at vi kan komme i mål med projektet og åbne til næste år som projekteret. Det er nu, der er rigtig mange søm, der skal slås i. Udstillingsbygningen skal gøres færdig sammen med bunkeren, sådan at de ting, de besøgende betaler penge for at se, kan være klar.

- Så skal vi have gjort undervisningsbygningen færdig i 2022, så de penge, vi får her, er simpelthen afgørende. De betyder, at vi kan åbne, siger Lars Christian Nørbach.

Han havde selvfølgelig hellere set, at museet havde fået en længere bevilling, men det kan ikke slå skår i glæden over, at projektet nu kan blive realiseret, som det er tænkt.

- Så må vi se, hvordan driften ser ud til den tid, og tage kampen fra 2023 og frem, siger Lars Christian Nørbach.

Han har i den forbindelse noteret sig, at alle nordjyske folketingspolitikere over en bred kam i foråret bakkede op om museet og støttede op om, at Regan Vest ville komme på finansloven med en øremærket bevilling, så koldkrigsmuseet ikke ville være henvist til at søge puljemidler i konkurrence med andre projekter.

Det giver en klar forventning om, at når de nu bevilligede to års driftsmidler udløber, så er der opbakning til at museet også efter 2022 vil være at finde med en separat bevilling til driften på fremtidige finanslove.

Der indgår flere elementer for det færdige museum og arealerne omkring det, end velkomst- og udstillingsbygningen, bunkeren og undervisningscentret. Det er planen, at der skal etableres et system af stier, der skal forbinde museet på Røde Møllevej med resten af Rold Skov - men del kommer til at vente til senere.

Glæde hos Venstrepolitiker

Også hos Venstres folketingsmedlem Preben Bang Henriksen er der glæde over, at der er penge til museet i den nordjyske undergrund.

- Jeg er glad for, at navnet Regan Vest er sat på nogle penge. Det var det, vi manglede før, for der var det en pulje, hvor mange forskellige kunne søge fra. Så jeg er meget glad for, at de mennesker, der arbejder med projektet, kan få arbejdsro, siger Preben Bang Henriksen.

Helt overstadigt glad med begge arme oppe over hovedet er det nordjyske folketingsmedlem dog ikke, i og med det er en to-årig bevilling og ikke en permanent, eller i hvert fald længere, bevilling.

- Det er jo så det skuffende element, at vi skal igennem det her om to år igen. Det havde jeg da gerne set, at vi var fri for.

- På den anden side set, så kan man nu komme videre og få arbejdsro. Det synes jeg ikke, at vi har haft før, og den usikkerhed synes jeg ikke rigtig, at man har kunne byde de mennesker, der arbejder med det - mange af dem også frivillige.

- Det havde da været rart, hvis man havde kunne budgettere noget længere ud i fremtiden, men sådan skulle det åbenbart ikke være, slutter Preben Bang Henriksen.