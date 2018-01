Glasskår på motorvej: Lang kø

HAVERSLEV: Der er i øjeblikket flere kilometer kø på motorvej E45 i sydgående retning ved rasteplads Senhøj syd for Haverslev.

Årsagen er, at de er ligger glasskår på kørebanen over en strækning på 100 meter, fortæller vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

En bil er allerede punkteret, og bilisterne er altså ikke meget for at køre hen over glasset, og det har skabet en kø på omkring tre kilometer, fortæller vagtchefen.

En fejemaskine er tilkaldt for at fjerne glasskårene.