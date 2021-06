Godt nyt: Flere billetter til Opera i Rebild

REBILD:Da Opera i Rebild åbnede for billetsalg 1.juni, var der med de daværende COVID-19 restriktioner kun 850 billetter til salg, som blev udsolgt i løbet af en uge.

- Men med lempelserne i den seneste genåbningsaftale fra 10.juni, har vi fået mulighed for at kunne være op til 2000 personer på pladsen, fortæller en glad Kristian Østergaard, som er sikkerhedsansvarlig for koncerten.

- Det betyder, at vi har ekstra ca. 1000 ekstra billetter til rådighed, som nu bliver sat til salg via Himmerlandsbilletten.

Da koncerten i første omgang var udsolgt, var der hurtigt mange som skrev sig på ventelisten, hvis der blev mulighed for flere pladser.

Alle på ventelisten har nu fået mulighed for at sikre sig en plads til årets koncert, og alle andre, som har lyst til at opleve stjernesopranen Clara Thomsen sammen med Aalborg Symfoniorkester dirigeret af Giordano Bellincampi og med Preben Kristensen, som den kyndige og muntre konferencier, kan nu også købe billetter.