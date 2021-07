Godt nyt til nordjyske lystfiskere - trods frygtet fiskesygdom

NORDJYLLAND:I to måneder har det været forbudt for lystfiskere at tage fisk med hjem fra et større område i det østlige Himmerland på grund af den smitsomme fiskesygdom IHN (Infektiøs hæmatopoietisk nekrose).

Men lørdag 24. juli lempes forbuddet, så lystfiskerne igen må tage deres fiskefangst med hjem til eget brug.

Det oplyser Fødevarestyrelsen, som dog understreger, at der stadig gælder en række restriktioner for lystfiskerne.

Restriktionerne skyldes, at Buderupholm Dambrug og Fiskesø ved Støvring blev ramt af fiskesygdommen, lige som flere andre jyske dambrug har fået konstateret IHN.

En "rød zone" blev oprettet i et større område omkring dambruget for at forhindre yderlige spredning af fiskesygdommen, og det betød, at lystfiskere ikke måtte tage fangede fisk med hjem.

Men det ændres fra i morgen:

- Lystfiskerne må fra og med lørdag igen tage deres vildtfangede fisk med sig hjem fra restriktionszoner, når blot de sikrer sig, at fiskene bliver renset i hjemmet, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Derudover skal de sørge for at smide alt fiskeaffald ud som restaffald, så det går til forbrænding, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse .

Nye regler fra lørdag 24. juli Lystfiskere må nu tage fisk fanget i såkaldt frivand i en restriktionszone, med hjem til eget forbrug. Lystfiskerne skal rense deres fangst hjemme, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Fiskeaffald skal smides ud som restaffald til forbrænding. Lystfiskere, der fisker i en restriktionszone, skal fortsat desinficere sit fiskegrej og udstyr efter brug, inden de tager det i brug igen. IHN er en forkortelse for infektiøs hæmatopoietisk nekrose. Sygdommen er alvorlig for fisk, men ufarlig for mennesker. Kilde: Fødevarestyrelsen VIS MERE

Ikke fisk fra put and take

Lempelsen for restriktionszonerne gælder kun for vildtlevende fisk fanget i søer og åer. Virksomheder, der driver put & take-søer, er underlagt de samme restriktioner som hidtil. Det er fortsat ikke tilladt at fjerne fisk fra put & take-søer i restriktionszonerne.

Og lystfiskere skal stadig desinficere deres fiskegrej efter hver fisketur i restriktionszonerne, understreger Fødevarestyrelsen.

I Nordjylland gælder restriktionerne gælder i den "røde zone" på kortet her, men nu må lystfiskere igen tage fisk med hjem fra området. Grafik: Fødevarestyrelsen