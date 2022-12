Godt tilbud: Byggegrund til 38.350 kroner

REBILD:Går du med planer om at bygge bolig i det midthimmerlandske, har Rebild Kommune et godt tilbud.

For lidt over 38.000 kroner kan du få en passende parcel til en ny bolig.

Således kan man blive ejer af 800 kvadratmeter på Højvangstoften 29 i Aarestrup. Pris 38.350 kroner.

Til samme pris kan nybyggere købe 823 kvadratmeter på Solsiden 11 i Mejlby.

Det beskedne beløb for en grund står i økonomisk skarp kontrast til prisen for en byggegrund i Støvring. Her må man f.eks. slippe to millioner kroner for at få adresse i Høje Støvring 222.

Er den pris en tand for krads, kan du slippe med at betale 1,8 millioner kroner for en grund i udstykningen Ræven i Støvring.

Rebild Kommunes økonomiudvalg har besluttet i hele 2023 at give 35 procent rabat på kommunens byggegrunde i landsbyerne. Det har man gjort før, men ikke med så markante prisafslag. I 2019 var der 20 procent rabat på tilsvarende grunde.

Det handler om at få gang i bosætningen i de mindre byer, siger borgmester Jesper Greth (V).

- Nogle af grundene har stået til salg i lang tid. Vi ønsker at stimulere lysten til at bygge i landsbyerne, og grundene har først værdi for området og for os som kommune, når de bebygges, siger borgmesteren.

Den store prisforskel på Støvring og kommunens mindre byer handler i sagens natur om udbud og efterspørgsel. Støvring er de seneste år vokset kraftigt takket være nybyggeriet.

Faktisk har Rebild Kommune ikke flere varer på hylden, når det gælder kommunale byggegrunde i Støvring, men flere private firmaer har grunde til salg i nye udstykninger.

En opgørelse over Rebild Kommunes grundsalg viser, at man har solgt 247 boliggrunde i perioden 2007-2022. Rebild har aktuelt en beholdning på 48 grunde - flest i Sørup, hvor der på Råbjergvej er 12 ledige parceller.