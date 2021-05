Grundlovsfest igen aflyst

For andet år i træk må nordjyderne se forgæves efter grundlovsfest under trækronerne i Terndruplund.

Terndruplundfonden har af flere grunde valgt at trække stikket igen i år. Først og fremmest finder man det upassende at afholde dagen under de forhold, som er i landet lige nu.

Samtidig er der afbud fra talerne, og dermed er grundlaget for afholdelse af den ellers traditionsrige dag ikke tilstede.

Til grundlovsfesten i Terndruplund er der altid to talere, og der er tradition for, at de kommer fra hver deres side af folketingssalen og er ministre eller fremtrædende medlemmer af Folketinget.