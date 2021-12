Gymnasium henter ny rektor i Tønder

Det er snart ved at være nogle måneder siden, Jens Nielsen takkede af efter en lang årrække i spidsen for Støvring Gymnasium, men nu har gymnasiet efter et længere ansættelsesforløb fundet sin nye rektor.

Rektorkontoret i Støvring indtages fra 1. februar af 50-årige Anna Amby Frejbæk, der kommer fra en stilling som rektor på Tønder Gymnasium, hvor hun har været rektor siden 2016.

Anna Amby Frejbæk er uddannet cand.mag. i samfundsfag og dansk fra Aarhus Universitet i 2002. Hun har efterfølgende uddannet sig som studievejleder, og senest har hun taget en masteruddannelse i gymnasiepædagogisk ledelse fra Syddansk Universitet.

Anna Amby Frejbæk har tidligere undervist på Mulernes Legatskole i Odense, hvor hun tog pædagogikum - og på Sønderborg Statsskole.

Efter et år som uddannelsesleder på Tønder Gymnasium blev hun udnævnt til rektor samme sted.

Anna Amby Frejbæk har i det hele taget gennem sit arbejdsliv været aktiv på mange fronter.

Både som gymnasielærer og studievejleder har hun brændt for de elever, som har det svært, hun har været pædagogikumvejleder, skrevet lærebøger, været skriftlig censor og arbejdet i den faglige forening for samfundsfag, FALS.

Anna Amby Frejbæk har derudover haft en del bestyrelsesposter. Bl.a. har hun været formand for Columbus Fonden, hun er formand for Sportsefterskolen SINE og hun er medlem af en række bestyrelser i forlængelse af sit virke som rektor for Tønder Gymnasium.

Som ny rektor på Støvring Gymnasium ser Anna Amby Frejbæk frem til både at uddanne og danne de unge - og bygge videre på gymnasiets traditioner for elevtrivsel og et godt arbejdsmiljø.

- Da jeg hørte om Støvring Gymnasiums helt særlige fællesskab og fokus på faglighed, elevtrivsel og arbejdsmiljø, blev jeg hurtigt meget indtaget i skolen og fik lyst til at søge jobbet.

- Og nu glæder jeg mig rigtig meget til at lære elever og personale bedre at kende - og til at blive en del af skolens dagligdag, lyder det i en pressemeddelelse fra den nye Støvring-rektor.

Det er et enigt ansættelsesudvalg, bestående af bestyrelsesmedlemmer, lederrepræsentanter, medarbejdere og elever, der har peget på Anna Amby Frejbæk som den rigtige kandidat til jobbet, og det glæder bestyrelsesformand, Iben Bøgh Bahnsen.

- Støvring Gymnasium står i de kommende år over for en ny strategiproces, hvor personale, elever, bestyrelse og ledelse sammen skal videreudvikle gymnasiets værdier og skabe nye visioner og mål. En strategi som både tager udgangspunkt i det eksisterende gode lærings- og arbejdsmiljø og peger frem mod fx nye virksomhedssamarbejder, nye digitale indsatser, trivselstiltag og andre former for kollegialt samarbejde.

- Vi er helt sikre på, at Anna er den helt rigtige person til at stå i spidsen for denne proces, erklærer Iben Bøgh Bahnsen

- I Anna Amby Frejbæk får vi en rektor med et stærkt fokus på elevtrivsel, et godt arbejdsmiljø, en gennemsigtig organisationsstruktur og et aktivt og synligt engagement i lokalområdet.

- Det er helt afgørende for, at Støvring Gymnasium også i fremtiden bliver det naturlige valg for områdets unge, føjer Iben Bøgh Bahnsen til.

Anna Amby Frejbæk er gift og har to børn, og sammen med sin familie glæder hun sig at udforske lokalområdet og lære det bedre at kende, når hun inden længe tiltræder sit nye job på Støvring Gymnasium.

Helt så længe som forgængeren kommer hun dog næppe til at sidde i rektorstolen. Jens Nielsen blev ansat som rektor på Støvring Gymnasium i 1999 og nåede således i alt at varetage jobbet i 22 år.