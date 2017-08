Gymnasium når over 500 elever

STØVRING: For første gang i Støvring Gymnasiums 39-årige historie er elevtallet nået over 500, helt præcist 524.

Det blev markeret onsdag, da rektor Jens Nielsen indfriede et gammelt løfte og gav kagemand til alle - skåret ud i 524 hapser.

- Det er ikke, fordi vi har et mål om at blive meget, meget stort. Vi vil stadig gerne være et sted med nærhed, hvor vi kan holde den enkelte elev i hånden. På den anden side er det da superdejligt, at eleverne prioriterer at gå her, siger Jens Nielsen.

Gymnasiet har lige nu den største 3.g-årgang nogensinde med syv klasser, mens der er seks klasser i henholdsvis 1.g og 2.g, i alt 19 klasser.