Hærgende ATV-kørsel i naturen: Nu er der kommet flere meldinger

REBILD:Efter NORDJYSKE’s omtale fredag 12. marts af hærværk begået af to ATV’ere ved ulovlig kørsel i et unikt naturbeskyttet kildefelt i Gravlev Ådal for foden af Rebild Bakker har skovfoged Erik Dalsgaard hos Naturstyrelsen fået flere henvendelser om andre tilfælder med observation af kørsel med ATV’ere på forbudte områder i naturen.

I store dele af februar var der is på Store Økssø. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Det uoprettelige hærværk på kildefeltet Ravnkilden skete ifølge lokale observationer sent på aftenen mandag 22. februar, og omkring næsten samme tidspunkt er der konstateret ulovlig kørsel med ATV’ere ved Store Økssø inklusiv på den på det tidspunkt isbelagte sø. Helt præcist har to forskellige personer set spor efter dem på søen og nu henvendt sig til os, fortæller han.

Par stoppet i Nørlund Skov

Men det er ikke kun på statslige naturområder i Rebild Bakker og Rold Skov, den ulovlige kørsel med firhjulede ATV’ere er foregået, det samme gælder den tilstødende privat ejede Nørlund Skov.

- Her fik jeg efter avisomtalen en henvendelse fra skovfoged Jan Christensen, der kunne fortælle om en tilsvarende episode, hvor en kollega havde stoppet førerne af to ATVére, der kørte ulovligt rundt i skoven, påpeger Erik Dalsgaard.

Skovfoged Jan Christensen forklarer, at det var indkøbs-og produktionschef ved Nørlund Savværk Simon Mikkelsen, der opdagede de ulovlige ATV’ere i skoven om eftermiddagen fredag 19. februar.

- Vi har ikke foretaget nogen politianmeldelse, men han tog for en sikkerheds skyld et foto af maskinernes registreringsnumre, som jeg nu har sendt videre til Erik Dalsgaard hos Naturstyrelsen, forklarer han.

Simon Mikkelsen selv fortæller, at der var tale om en ældre mand og kvinde, der kørte på hver deres ATV’er.

- Jeg opdagende dem, da jeg kørte på landevejen og hørte lyden af maskinerne, da de kørte i et spor inde i Nørlund Skov. De påstod, at de slet ikke var klar over at de kørte i en privat ejet skov, men det ændrer jo ikke på at det både er forbudt at køre med ATV’ere rundt i statslige og private skove, understreger han.

Skovfoged hos Naturstyrelsen Erik Dalsgaard. Arkivfoto: Henrik Louis

Erik Dalsgaard fortæller, at fotoet viser to større ATV'ere i Nørlund Skov. Han har nu overgivet fotomaterialet til Nordjyllands Politi som led i den videre efterforskning af det uoprettelige hærværk på kildefeltet i Gravlev Ådal 22. februar.