Hal-jubilar keder sig i uvished: Har lukket ned for alle aktiviteter

BLENSTRUP:Her tirsdag 9. marts kan Merethe Nielsen fejre 25 års jubilæum som halbestyrer i Blenstrup, men desværre forhindrer corona epidemien hende og halledelsen i at markerer dagen.

- Desværre, men det må vi så gøre på et senere tidspunkt inklusiv med en gaveoverrækkelse, lover Mogens Rosenbeck som formand for den selvejende institution gennem de sidste 36 år.

Ramt af corona restriktioner

Hovedpersonen selv er også ked af ikke at kunne invitere både familie, venner og leverandører samt trofaste kunder til en jubilæumssammenkomst på nuværende tidspunkt.

Merethe Nielsen mærker i lighed med sine kollegaer også konsekvenserne af corona restriktionerne, der siden jul har skabt stilhed i alle lokaler.

- Ja allerede omkring 1. november mærkede vi konsekvenserne af forsamlingsforbuddet, hvor en masse bestillinger på mad ud af huset til julefrokoster blev aflyst. Det samme gjaldt mad til familiefester od af huset og i hallens café samt den traditionelle julefrokostfest i hallen med plads til 700 gæster med musik og dans. Månederne op til jul er ellers den tid på året, hvor jeg som halbestyrer har den største omsætning. I øjeblikket ringer flere forældre også for at få ombooket deres børns planlagte og nu til 20. juni udsatte konfirmationsfester i hallens café, der har plads til 100 gæster, fortæller Merethe Nielsen.

Et mangeårigt familieprojekt

Hun er i dag 61 år gammel og har siden som 14-årig teenager efter eget udsagn tilbragt en stor del af sin tid i Blenstrup Hallen.

- Mine egne forældre bestyrede nemlig hallen i 19 år, så vi i familien nu sammenlagt har været bestyrere gennem hele 44 år, kun afbrudt af en periode på halvandet år, inden jeg selv valgte at søge den dengang ledige stilling som 36-årig, erindrer hun.

Privat bor Merethe Nielsen og hendes familie under 200 meter fra hendes normale daglige arbejdsplads i hallen. Foto: Claus Søndberg

Merethe Nielsen regner selv med at fortsætte tre fire år mere som halbestyrer, inden hun er klar til en velfortjent pensionisttilværelse.

- Det sker også af hensyn til mit helbred efter så mange år, selv om jeg hver dag er glad for at komme på arbejde. For rollen som halbestyrer er i den grad et fuldtidsjob med flere meget travle perioder, og havde jeg ikke haft stor hjælp fra min mand og vores to børn til de mange forskellige arbejdsopgaver, der knytter sig til de mange halaktiviteter, var jeg allerede stoppet tidligere. Desværre er vores søn ikke interesseret i at tage over som tredje generation, selv om han bor her i Blenstrup, beklager Merethe Nielsen.

Populær madmor hos kunder

Især en ting er accelereret kraftigt siden hallens køkken blev moderniseret og kraftig udvidet i 2000.

Det gav nemlig Merethe Nielsen mulighed for at etablere diner transportable med mad ud af huset som supplement til rollen som halbestyrer.

- Denne del er ud over forskellige festarrangementer i hallens café med årene bare vokset og vokset, så jeg i dag også bringer mad ud til kunder langvejs fra. Det er både til Hadsund i syd til Hjallerup i nord, Aalestrup i vest og Øster Hurup i øst. Det er dog ikke fordi jeg gennem årene har reklameret med min mad ud af huset, at kundekredsen har bredt sig så meget, nok mere mund til mund metoden, hvor gæster har været tilfredse med min mad uanset at jeg ikke er uddannet kok, men selvlært, erkender hun og tilføjer:

- Med min diner transportable er det også dejligt at familie og venner altid har stået klar til at hjælpe med at køre ud med maden. Dog har jeg under de nuværende corona restriktioner valgt at lukke helt ned for mine vanlige mange køkkenaktiviteter i Blenstrup Hallen. Men jeg savner i øjeblikket i den grad at være i aktivitet her i hallen frem for at gå passivt derhjemme og se en masse fjernsyn og kede mig, erkender hun blankt.

Det stort planlagte til- og ombygningsprojekt for Blenstrup Hallen til 10 mio. bliver efter planen søsat i 2022 for at give den i dag 54 år gamle hal en mere nutidig forklædning.

Dog glæder hun sig også til at et stort planlagt til- og ombygningsprojekt for Blenstrup Hallen til 10 mio. bliver søsat i 2022 for at give den i dag 54 år gamle hal en mere nutidig forklædning