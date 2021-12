Handicapbus i julegave til friplejehjem: - Giver beboerne større bevægelsesfrihed

NØRAGER:Det var en gruppe synlig forventningsfulde beboere på Nørager Friplejehjem, der tirsdag eftermiddag i god tid tog opstilling i forhallen for at være helt tæt på dagens store begivenhed, nemlig ankomsten af stedets nyindkøbte handicapbus.

En flok forventningsfulde beboere tager imod den nye handicapbus foran Nørager Friplejehjem i Jernbanegade. Foto: Torben Hansen

Blandt de fremmødte tilskuere både indenfor og ude i det regnfulde vintervejr var også repræsentanter for både Jutlander Fonden Hobro i skikkelse af formand Poul Søndberg og bestyrelsen for Nørager Brugsforening.

For begge har haft en afgørende betydning for finansieringen af den splinternye specialindrettede Ford bus til 400.000 kr.

Jutlander Fonden Hobro bevilgede allerede i begyndelsen af november den første kvarte mio. til projektet, som brugsforeningen kort efter supplerede op med yderligere 50.000 kr.

- Det betød at der manglede de sidste 100.000 kr. til køb af bussen, og tanken var at søge yderligere fondsstøtte. Men inden dette arbejde blev indledt kom tre lokale virksomhedsledere på banen med et tilsagn om i fællesskab at donere det resterende beløb, fortæller Søren Christensen, der som fundraiser gennem mange år har vejledt friplejehjemmet med realiseringen af deres busprojekt.

De tre lokale bidragydere har været Volstrup A/S, SMH Holding i Hobro og Elcold i Hørby.

Chauffør med nissehue

Næsten på det aftalte klokkeslet dukkede den nye handicapbus op for enden af Jernbanegade med friplejehjemmets pedel Palle Bagger bag rattet iklædt en rød nissehue i anledning af den forestående jul.

Mange af beboerne på friplejehjemmet tog straks den nye handicapbus i nærmere øjesyn. Foto: Torben Hansen

Knap var bussen parkeret foran friplejehjemmet, før adskillige af beboerne samt ansatte strømmede nysgerrigt til for at tage den i nøjere øjesyn med hensyn til indretning med både installation af oliefyr til opvarmning og handicaprampe til kørestole.

Forstander ser nye muligheder

Forstander Susan Lundgren Hansen var også hurtigt fremme for at studere handicapbussens indretning nøjere.

En kørerampe gør det nemt for kørestolsbrugere at komme ind i den nye bus. Foto: Torben Hansen

- Vi er utrolig taknemlige og glade for at vi nu med de mange donationer har fået vores egen handicapbus til rådighed. Den har plads til otte passagerer og to chauffører og giver os fremover mulighed for at tage på spontane ture med beboerne uanset handicap, hvad enten det måske drejer sig om at opleve en juleudsmykket gade i Aars eller den første dag køerne kommer på græs om foråret. Handicapbussen giver simpelthen vores beboere større mulighed for fortsat deltagelse i samfundslivet i både nærmiljø og ved længere transporter, pointerer hun og tilføjer:

- Handicapbussen er derfor en helt utrolig dejlig julegave, som vi nu glæder os meget til at tage i brug.

Efter at handicapbussen var blevet nøje studeret, blev dagens begivenhed som afslutning markeret med et glas vin og julegodter indenfor i varmen til alle de mange fremmødte.

Som forstander for friplejehjemmet i Nørager kan Susan Lundgren Hansen glæde sig over at alle stedets 40 pladser i øjeblikket er besat af 41 beboere samt at fem andre står på venteliste til at flytte ind i det nu godt et år gamle topmoderne friplejehjem.