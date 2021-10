Handicappet beboer fundet død - politiet undersøger

RØRBÆK:En beboer på plejecentret Søparken i Rørbæk blev mandag eftermiddag fundet død i sin seng. Omstændighederne omkring dødsfaldet gjorde, at politiet blev tilkaldt og nu undersøger hændelsen.

- Alt tyder på, at der er tale om et tragisk uheld. I en situation som denne er det vigtigt for os, at alle relevante myndigheder involveres, siger Charlotte Larsen, direktør for pleje og omsorg i Rebild Kommune.

Søparken er et botilbud for handicappede. Rebild Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at beboeren var lagt til at sove middagssøvn, men senere fandt personalet vedkommende livløs. Både personale og den tilkaldte paramediciner forsøgte genoplivning, men desværre forgæves.

Charlotte Larsen ønsker ikke at oplyse om den afdøde beboers alder eller andre forhold omkring dødsfaldet med henvisning til at der er en efterforskning i gang.

Den endelige dødsårsag er ikke fastslået, men omstændighederne tyder på et tragisk uheld, skriver Rebild Kommune i pressemeddelelsen.

De pårørende er orienteret og modtager psykologisk krisehjælp. Også personalet får tilbudt krisehjælp.