Harmonikasammenstød i morgentågen skabte kæmpe kø

STØVRING:Et større harmonikasammenstød torsdag morgen smed temmelig meget grus i maskineriet for morgentrafikken i sydgående retning på motorvej E45 ved Støvring fra kl. 7.30 og knap to timer frem.

Her var otte biler stødt sammen i et harmonikasammenstød, der tog ret lang tid at rydde op efter - da køen var længst, meldte Vejdirektoratet næsten en times ekstra køretid på strækningen fra Aalborg S til Støvring N.

Ingen kom noget til ved uheldet, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Årsagen til uheldet har været den tætte tåge kombineret med, at bilisterne kørte for hurtigt efter forholdene, og derfor ikke kunne nå at reagere, da vejen foran dem pludselig var fyldt med havarerede biler.