To harmonikasammenstød og et følgeuheld på motorvej

Opdateret klokken 08.34 med info om yderligere to uheld

To biler har fået store skader på grund af et uheld mandag morgen på Nordjyske Motorvej i nordlig retning.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldet skete i morgentrafikken på motorvejen, hvor tre biler var involveret i et harmonikasammenstød. To af bilerne fik store skader, men ingen personer kom alvorligt til skade.

Efter uheldet blev motorvejen helt spærret, og det skabte en flere kilometer lang kø fra uheldsstedet ved afkørslen Støvring Nord.

Derfor blev bilister opfordret til at følge skiltene ved Støvring Syd og Nord og til at køre af motorvejen og fortsætte ad alternative ruter.

Politiet oplyser, at der er åbnet for ét spor i nordlig retning, men at det vil komme til at tage noget tid, inden den kilometer lange kø er afviklet.

Man skal derfor beregne ekstra køretid, hvis man benytter sig af Nordjyske Motorvej i nordlig retning omkring Støvring Nord.

Flere uheld i morgentrafikken

Uheldet ved Støvring Nord er ikke det eneste, der har ramt morgentrafikken i Nordjylland.

Fire biler involveret i et andet uheld, der er sket i nordlig retning ved Aalborg før Egensevej.

Fire biler er impliceret, og to ambulancer er sendt til stedet.

Efterfølgende er der sket et følgeuheld med to biler.

Derfor opfordrer Nordjyllands Politi til, at man kører forsigtigt og viser hensyn.

Ét spor er farbart.

https://twitter.com/NjylPoliti/status/1381500522742566912