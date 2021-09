Haverslev får igen en praktiserende læge

HAVERSLEV:En ny praktiserende læge er på vej til at etablere sig i Haverslev i en midlertidig lægeklinik indrettet i to ledige plejeboliger tæt på ældrecentret Haversdal.

En lokal arbejdsgruppe har siden 2018 arbejdet intenst med at finde en læge, da der på daværende tidspunkt var mulighed for at stille de nødvendige lokaler til rådighed, men desværre meldte ingen interesserede læger sig før i påsken 2021.

Her skete der nærmest et mirakel, da en interesseret læge i skikkelse af Bettina Meakin rettede henvendelse for at høre om muligheden for etablering af lægeklinik i Haverslev.

Den forventede opstart af lægeklinikken bliver i februar 2022, men allerede torsdag aften klokken 19 har byens borgere mulighed for at møde den nye læge Bettina Meakin, når arbejdsgruppen arrangerer et borgermøde i skolens aula og ikke som oprindeligt planlagt i hallens festlokale.

Her vil speciallæge Bettina Meakin fortælle om visionerne for lægeklinikken og det mere langsigtede mål om etablering af Sundhedscener Rebild Syd i Haverslev

Efterfølgende vil Jens Gundersen fra arbejdsgruppen og hovedentreprenør på det planlage byggeprojekt fortælle om den planlagte midlertidige lægeklinik på Dahlsensvej 4-6.

Arbejdsgruppen opfordrer byens borgere til at møde talstærkt op til borgermødet på skolen og på den måde vise opbakning til den nye læge og forhåbentlig det nye Sundhedscenter.

Det betyder nemlig rigtig meget for Haverslev by og omegn og for byens fortsatte udvikling til gavn for alle borgere.