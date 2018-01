Haverslev hallen dannede igen ramme om nytårsparolen

HAVERSLEV: Et nyt år er netop begyndt, og det giver anledning til at kigge tilbage og gøre status over det forgangne. Det gør de også Nordjyllands Beredskab, hvor Haverslev Hallen for andet år i træk dannede rammen om nytårsparolen for Klynge Syd, der udgøres af de tre himmerlandske kommuner, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland.

Som det også var tilfældet sidste år, lagde beredskabschef Johannes Holm Iversen vægt på de ændringer, beredskabet har stået overfor som følge af, at samtlige 11 Nordjyske kommuner fik lagt sine beredskaber sammen til det fælles Nordjyllands Beredskab i 2016.

Godt 50 fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige var mødt op til parolen, hvor Johannes Holm Iversen kunne se tilbage på et år, der har budt på både brandslukning i Gigantium, ild i en kæmpe vindmølle i Østerild plantage og oprettelsen af en fællesvagtcentral i Aalborg, som samler Falcks brandvagtcentral, Region Nordjyllands AMK-vagtcentral, Aalborg Kommunes vagtcentral og Nordjyllands Beredskabs vagtcentral under samme tag.

Han benyttede selvfølgelig også talen på at rette en tak mod de ansatte og frivillige i beredskabet, og lagde vægt på, at de frivilliges rolle skal gentænkes. En øvelse tidligere i 2017 viste et behov for for, at frivillige kunne yde stabsstøtte.

- Det arbejder vi på at få udviklet en uddannelse til, så de frivillige kan støtte Nordjyllands Beredskab på ledelsesniveauet, lød det fra beredskabschefen.

- Hvis vi ikke udvikler det frivillige beredskab, så afvikler vi det, tilføjede han senere.

Netop den struktur, som bygger på samarbejdet mellem fuldtids og deltidsansatte samt de frivillige, blev fremhævet.

- Det er en struktur, vi kan glæde os over, og som vi vil fastholde, da den på bedste vis sikrer, at vi kan bidrage positivt i Nordjylland. Uanset om det drejer sig om at slukke brande og redde liv, forebygge brande, at understøtte arrangementer i Nordjylland, eller samarbejde med de 11 kommuner om brandteknisk byggebehandling, sagde Johannes Holm Iversen.