Heftig brandert: Bilist snuppet med promille over 2,30

STØVRING: En noget usikker kørsel på motorvej E45 lidt syd for Støvring fik tirsdag ved 18-tiden en færdselspatrulje fra Nordjyllands Politi til at stoppe den usikre bilist.

Det viste sig at være en 58-årig mand fra Vadumkanten, der ikke helt havde styr på sin bil, og det var der en god grund til.

- Patruljen fik straks mistanke om, at bilisten var spirituspåvirket, og der blev derfor lavet to udåndingsprøver i alkometeret. De viste begge en promille på over 2,30, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

- Det betød, at vi på stedet beslaglagde den 58-åriges bil, fortæller vagtchefen.

Reglerne siger, at hvis to udåndingsprøver med et kvarters mellemrum begge viser over 2,30, så kan bilen beslaglægges på stedet.

Udover beslaglæggelsen af bilen fik manden også taget en blodprøve, så en endelig promille kan fastlægges, og så blev manden ellers løsladt efter endt afhøring med en sigtelse for spritkørsel.

Bilen kan ende med at blive konfiskeret.