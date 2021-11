Heftig debat om bedre børnepasning contra ny omfartsvej: De 100 mio. kan gøre bedre gavn mange andre steder

STØVRING:Iklædt en gul t-shirt med Forældrebevægelsens slogan #HvorErDerEnVoksen blev virkelighedens dagtilbud for børn i Rebild Kommune ikke uventet et at de store debatemner, da forælder Louise Næser Lindequist var en af de to vælgere i spørgepanelet ved det omvendte vælgermøde i Business Park Nord onsdag.

Det Nordjyske Mediehus var værter, hvor Louise Næser Lindequist fra Sørup sammen med Stig Jonstrup fra Skørping var hovedpersonerne og de fremmødte repræsentanter for partier og lister opstillet til kommunalvalget statister.

Genåbning af anlægsbudget

Louise Næser Lindequist indledte kort debatten ved at påpege behovet for en kommunal indsats på børneområdet her og nu med blandt andet henvisning til minimumsnormeringer med for få voksne i vuggestuer og børnehaver, og Stig Jonstrup efterlyste en ny prioritering af det kommunale anlægsbudget for de næste fire år ved en genåbning.

- Det er helt fint med etablering af to nye daginstitutioner i Støvring og Skørping samt en ny skole i Støvring, men der er et stort behov for borgerinddragelse ved byrådets nøje prioritering af andre ting på anlægsbudgettet, understregede han.

Skal Ny Nibevej på pause?

Inden hver af de ni fremmødte byrådskandidater fik mulighed for at svare på oplæggene fra vælgerpanelet, fik de ganske kort mulighed for at beskrive deres bud på, hvordan de tror Rebild Kommune ser ud om fire år, hvis de får magten i det nye byråd.

Allan Busk fra den Sociale Fællesliste så gerne at planerne om anlæg af Ny Nibevej blev sat på pause og andre ting blev prioriteret højere af det nyvalgte byråd.

Borgmesterkandidaterne Allan Busk og Peter Hansen har indgået valgforbund på vegne af deres liste og parti. Foto: Torben Hansen

Kim Edberg fra Nye Borgerlige mente også at det vil give bedre mening at bruge de forventede 100 mio. til anlæg af Ny Nibevej til mere påtrængende ting, blandt andet skabe sikre skoleveje ved at sætte vejprojektet på pause.

Som borgmesterkandidat for Venstre indrømmede Jesper Greth, at byrådet var kommet på bagkant med infrastrukturen i den sydlige del af Støvring, fordi nye boligområder allerede er etableret og et nyt langs Buderupholmvej er på vej uden af de trafikale forhold er løst.

- Det kan vi ikke være bekendt, erkendte han.

- Ja vi er som byråd udfordret på infrastrukturen, tilføjede Lene Aalestrup fra Det Konservative Folkeparti.

Borgmester Leon Sebbelin kunne fortælle, at en omfartsvej syd for Støvring allerede var under planlægning i amtets tid.

- Men vi skal have anlagt Ny Nibevej som planlagt, uanset at der ikke er stemmer i asfalt, bemærkede han nøgternt.

Stig Jonstrup i spørgepanelet mente også at anlæg af Ny Nibevej godt kunne udskydes nogle år til fordel for en opprioritering af andre anlægsopgaver i Rebild Kommune.

Dna for Rebild Kommune

Stig Jonstrup i spørgepanelet efterlyste et svar fra byrådskandidaterne på, hvad de gerne ser Rebild Kommune skal være kendt for.

- Som en slags dna, hvor mit eget største ønske er større borgerinddragelse, tilføjede han.

For panelkollegaen Louise Næser Lindequist var det et ønske om at det nyvalgte byråd ser på minimumsnormeringen i de kommunale institutioner.

- Jeg har selv børn der og sidder i forældrebestyrelsen for Børnehusene Støvring Syd. Her har jeg eksempelvis hørt om at en pædagog skal passe 10 vuggestuebørn, og 36 børnehavebørn kun er under opsyn af to pædagoger i frokostpausen. Det kan ikke være rimeligt, og derfor efterlyser jeg flere voksne omkring børnene. De behøver nødvendigvis ikke alle at være uddannede pædagoger, understregede hun.

Morten Kamstrup fra SF var enig i at minimumsnormeringen er et område, der nu skal gøres noget ved samt at problemet ikke kan løses med et regneark.

Hans bud på en kommunal dna var langtidsholdbare løsninger truffet af byrådet.

Bent Skovgaard Olsen fra Enhedslisten bemærkede, at de forskellige bysamfund i Rebild Kommune allerede har hver deres særlige dna.

Allan Busks bud på et kendt dna for Rebild Kommune er at den skal være i social balance og at der ikke blot er fokus på fortsat vækst, mens de øvrige fremmødte repræsentanter for de opstillede partier og lister til kommunalvalget havde andre bud på en kommunal dna.

Kim Edberg og hustruen Gitte Bundgaard fra Nye Borgerlige i gang med en selfie under valgmødet.Foto: Torben Hansen

Efter 45 minutter var det omvendte vælgermøde som planlagt slut i kantinen hos Business Park Nord.