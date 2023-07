Hele byen må koge drikkevandet

SOLBJERG:Beboere i omkring 100 hussstande i landsbyen Solbjerg i Østhimmerland har over tre uger været tvunget til at koge deres drikkevand.

28. juni meddelte Solbjerg Vandværk I/S, at der var fundet spor af colibakterier i en rutinemæssig drikkevandsprøve. Herefter pålagde Rebild Kommune efter samråd med embedslægen et kogepåbud.

Søren Skaarup, formand for vandværket, ærgrer sig, for ifølge ham har Solbjerg Vandværk drikkevand "i verdensklasse".

- Det her er træls for alle, men forbrugerne har taget det pænt, siger Søren Skaarup.

Nogen præcis årsag til, at colibakterierne har fundet vej til vandet, kendes ikke.

- Tilsyneladende kan det gå galt i forbindelse med kraftige regnskyl, siger Søren Skaarup.

Vandværket har renset sit vandreservoir, hvor drikkevandet samles. Seneste prøve blev taget i onsdags.

- Resultaterne var fine, men kommunen ønsker endnu en prøve, inden kogepåbuddet kan ophæves. Jeg håber, det sker på onsdag, siger Søren Skaarup.