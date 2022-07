Her bor hønsene i campingvogn

SULDRUP:De ser ud til at hygge sig, flokken af røde amerikanere, brunlæggere og grønlæggere. De 48 kræ er høns, og de er på en slags sommerferie.

I hvert fald overnatter de i en campingvogn, som følger med dem rundt på rejsen, når flokkens ejere synes, at der er brug for grønnere græsgange.

Hønseholdet går hos parret Kristina Kruse og Martin Jensen på Torstedvej 82 mellem Sønderup og Suldrup. De driver et lille landbrug på ni hektar og sælger deres økologiske produkter fra en vejbod. Om ganske få uger åbner de dog en decideret gårdbutik på Løvegården, som deres ejendom hedder.

Foruden et mikrogrønt gartneri har de boergeder og kaniner, der anvendes til kødproduktion.

Hønseholdet tæller 48 styk fordelt på tre racer. Foto: Torben Hansen

Og så er der hønsene, der lægger æg i lange baner. De går bag et hegn, der kan flyttes, og indhegningen placeres rundt omkring på græsstykker, som Kristina Kruse og Martin Jensen ikke anvender til andre formål. Indhegningen flyttes, når hønsene har guffet græs og insektliv i bund, og fjerkræet i øvrigt trænger til ny mark under hønsefødderne.

Automatisk hønselem

Men ingen hønsegård uden et hønsehus.

- Hønsene har jo brug for redekasser og skygge, og de har behov for siddepinde, hvor de kan sove om natten, forklarer Martin Jensen.

Der findes flytbare hønsehuse på markedet, men de kræver en traktor at flytte rundt med.

Campingliv på hønsemanér. Foto: Torben Hansen

- I stedet valgte vi en campingvogn. Den kan vi flytte både med en bil eller vores ATV.

Hønsefarmerne fandt en ældre, brugt campingvogn på markedet. Den blev skrællet for interiør og bygget om efter hønsenes behov.

- Der er installeret en automatisk hønselem, der åbner, når det bliver lyst, og lukker, når det bliver mørkt. For at holde ræven og andre rovdyr væk, er hønsene hegnet ind med et flytbart hønsenet, der er koblet på en solcellespændingsgiver, så der altid er strøm i nettet, siger Martin Jensen.

Hønselemmen åbner og lukker efter lyset. Foto: Torben Hansen

Æggene sælges fra vejboden og vækker en vis opmærksomhed blandt kunderne. En bakke består nemlig af tre forskellige farver æg.

Den almindeligste race, rød amerikaner, lægger klassiske lysebrune æg, mens racen brunlæggere leverer chokoladebrune æg. Sidste hønserace på Løvegårdens hold er grønlæggere, som bidrager med - ja, grønne æg.

Farverige æg fra Løvegårdens fritgående høns. Foto: Torben Hansen

Flere høns på vej

Kristina Kruse og Martin Jensen bor på gården med fire sammenbragte børn i alderen 9 til 15 år. Martin Jensen har fuldtidsarbejde ved siden af, så det er især Kristina, der passer dyr og bedrift.

Når parret om kort tid åbner deres nye gårdbutik, vil de kunne sælge udskæringer af ged og kaniner. Hidtil har de kun solgt hele eller halve dyr til kunderne.

Der er også planer om at udvide hønseflokken til minimum dobbelt størrelse af den nuværende, men det kræver mindst et ekstra mobilt hønsehus. Om det bliver endnu en campingvogn, eller om det bliver en anden opbygning, er endnu ikke fastlagt.

- Vi har set på mange forskellige løsninger. Bl.a. nogen hvor huset er meget mindre, så vi altid kan flytte det med håndkraft, hvilket er attraktivt, men omvendt kræver det også mange flere mobile hønsehuse, og derfor også noget mere arbejde i forbindelse med flytningerne, fortæller Martin Jensen.