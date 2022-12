Her jubler varmekunder: Priser falder markant

STØVRING:2022 har også været en hed omgang for varmekunder under Støvring Kraftvarmeværk. Selskabet blev dobbeltramt, fordi værket fyrer med gas og bruger el til en varmepumpe.

Og både gas og el blev som bekendt meget dyrere i årets løb.

Men nu vender smilene tilbage i Støvring. Varmeværket har bebudet en takstnedsættelse på 47 procent næste år.

Her i december betaler forbrugerene 1775 kroner for en megawatttime. Fra 1. januar falder prisen til 931,25 kroner. Abonnement og faste bidrag er uændret.

Støvring Kraftvarmeværk forsyner over 3100 forbrugere. Privatfoto

Alt i alt betyder det for ejere af en såkaldt standardvilla på 130 kvadratmeter med et årsforbrug på 18,1 MWh, at den årlige udgift dykker fra cirka 36.000 kroner til 21.000 kroner.

De gode gamle dage før gasmangel og Ukraine-krig er dog ikke tilbage i Støvring. For godt et år siden betalte en standardforbruger 10.500 kroner, og Støvring Kraftvarmeværk lå i den billige ende blandt danske fjernvarmeværker.

Søren Kjær, formand for Støvring Kraftvarmeværk, forklarer, at prisfaldet baserer sig på prognoser for energipriser i det kommende år.

- Det har vi lagt budget efter, men energipriserne hopper jo for tiden op og ned, siger han.

Når prisen i december 2022 er ekstraordinær høj, skyldes det et underskud fra 2021, som forbrugerne nu må dække.

Varmeværker skal økonomisk hvile i sig selv og må som udgangspunkt hverken have overskud eller underskud.

Støvring Kraftvarmeværk investerer i 2023 i en ny elkedel. Den skal med strøm lave varmt vand på tidspunkter, hvor el er meget billig.

Man bygger også en ny, stor akkumuleringstank, hvor varmt vand kan gemmes. Så kan man producere varme, når energien er billig, og gemme til senere brug.