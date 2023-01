Her spiller de golf kloden rundt - over to fadøl

RØRBÆK:Svend Kuch svinger driveren med en kraft, der får den 45 gram hvide kugle til at flyve af sted med 170 kilometer i timen.

Den kommer ikke langt. Flugten over de grønne græspletter et sted ude i Utahs ørken slutter brat efter tre meter, når kuglen rammer lærredet med det skønne landskab.

Svend Kuch har gang i en duel mod sin golfmakker, Ole Kamstrup. Den foregår på Black Desert Resort i Utah, USA. Altså virtuelt, for køllerne svinges i virkeligheden under tag i Volstrup Golfcenter ved Hobro.

Her har man for nyligt skruet op for det spil, som altid foregår i tørvejr og 22 grader. Før havde Volstrup Golfcenter fire af de avancerede TrackMan-simulatorer. Nu er der dobbelt op med otte af slagsen.

Simulatoren og Volstrup Golfcenter TrackMan golfsimulator produceres af det danske firma TrackMan.

Spilleren slår golfbolden ind mod et projiceret billede af en virkelig golfbane.

Inden bolden rammer lærredet, har to lasere opfanget informationer om blandt andet boldens hastighed, retning og spin.

Data behandles i en computer, og bolden vises straks på lærredet.

I Volstrup kan man spille på over 350 forskellige baner rundt omkring i verden, og nye kommer hele tiden til.

Volstrup Golfcenter har for nyligt udvidet sit indendørs center med nu otte TrackMan, puttinggreen og indspilsområde.

Volstrup Golfcenter er privatejet. Foreningen Volstrup Golfklub med 620 medlemmer benytter banen.

Centret har seks lejligheder og to huse, som udlejes til overnattende golfspillere.

- Golfsimulatorerne er meget efterspurgte, så vi havde ofte fuldt booket, forklarer golfmanager Ricky Søgaard fra Volstrup Golfcenter.

Foto: Bo Lehm

Nu kan centret huse 40 spillere ad gangen, og det gør det muligt for virksomheder at leje sig ind til golfsamvær, hvor medarbejdere kan være mere sociale i forhold til at gå spredt i mindre grupper ude på det ægte græstæppe.

Golfsimulatoren TrackMan er et dansk produkt, der har fået stor succes internationalt. Den laserstyrede teknik kan aflæse spillerens slag og kuglens bane i detaljer.

- Det er muligt at analysere slaget og se detaljer, som det er svært at aflæse, når man spiller ude. Man får at vide, hvor man kan forbedre slaget, forklarer Ricky Søgaard.

Tre gange om ugen

Med otte TrackMan på stribe er anlægget i Volstrup et af de største af slagsen uden for København og Aarhus. Udvidelsen med fire nye simulatorer, indendørs indspilsbane og puttinggreen har øget kapaciteten.

Alligevel måtte Ricky Søgaard i dagene mellem jul og nytår, hvor der var åbent klokken 9-21, melde næsten udsolgt på alle otte baner.

Svend Kuch på 72 og Ole Kamstrup på 77 er blandt "stamkunderne".

De spiller golf tre gange om ugen - året rundt.

- Vi har brug for at komme hjemme fra vores koner, griner Svend Kuch, pensioneret idrætslærer.

- Tre timer tre gange om ugen. Det er jo næsten et halvtidsjob, opregner Ole Kamstrup, tidligere sparekassedirektør i Hobro.

Ole Kamstrup (tv) og Svend Kuch er med i en gruppe på seks, der spiller golf tre gang om unge, året rundt. Foto: Bo Lehm

Fra april til slut oktober vandrer de over græstæpperne i det kuperede landskab omkring Volstrup.

I vintertiden går turen til TrackMans virtuelle destinationer rundt omkring i verden.

- Når vi holder spillet ved lige hele året, bliver vi mere sikre i vores drive og indspil. Vi tør tage nogle slag, som vi ellers ikke er så sikre i, fortæller Svend Kuch.

Via en app kan de efter hver runde i golfsimulatoren aflæse masser af data om deres slag.

- På den måde lærer vi meget, supplerer Ole Kamstrup.

Ole Kamstrup går efter en birdie. Boldens fart, bane og spin måles af to lasere. Foto: Bo Lehm

Én ting mangler: De får ikke motionen ved at vandre fra hul til hul derude.

Til gengæld er der basis for ekstra hygge, siger de to golfvenner, mens de skåler i to store fadøl, som netop er rekvireret i centrets bar og café.

Mens der er masser af spil indendørs, foregår der også en del under åben himmel. Temperaturen er omkring fem grader, men der er tørvejr, og adskillige spillere er allerede først på formiddagen ude i terrænet.

- Nogle medlemmer spiller udenfor i alt slags vejr. De SKAL bare af sted, siger Ricky Søgaard.