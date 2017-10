Hestevrinsk i Rebild Bakker

REBILD: For 11. år i træk var en række lokale ride- og køreforeninger søndag værter for årets udgave af Hestens Dag i Rold Skov.

Som sædvanlig var mødestedet for hestefolket Operapladsen i Rebild Bakker, og allerede tidligt på formiddagen ankom de første hestetrailere til pladsen.

For hestene skulle først gøres klar til rideturen i skoven med det sidste tjek af deres hove og opsadling.

For kuske og deres medbragte vogne af forskellig art gjaldt det om at få seletøjet på hestene og få dem spændt for.

Mange islændere på pladsen

Omkring 80 ryttere deltager ud over de 10 hestevogne fyldt med passagerer.

De rider på mange forskellige hesteracer lige fra mindre ponyer til store rideheste, men specielt islænderheste og deres ryttere dominerer Operapladsen.

Det har Randi Stub som tidligere rytter og formand for Det Grønne Råd en naturlig forklaring på.

- Islænderforeningen Isafold fra Mariagerfjord området er medarrangør her i dag, og som optakt til Hestens Dag har vi annonceret arrangementet i Islænderforeningens fagblad. Det betyder at der er medlemmer af islænderforeninger fra både Fjerritslev og Mors med her i dag, forklarer hun kort før hun i en megafon ønsker dagens efterhånden lidt utålmodige deltagere en rigtig god tur ud i den efterårsklædte Rold Skov.

Her er der afmærkede ruter på på mellem 10 og 20 kilometer afhængig af rytternes erfaring og hestenes generelle kondition.